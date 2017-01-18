Sanierung und Schaffung von 5 Bahnhöfen in der Île-de-France

Sanierung des Bahnhofs Val-de-Fontenay und seines Viertels

Mit 100.000 täglichen Nutzern ist der Bahnhof Val-de-Fontenay, der erste im Osten der Ile-de-France und der zweite außerhalb von Paris nach La Défense, von Fehlfunktionen betroffen. Es werden Studien zur Sanierung eingeleitet.

Die Verbindungen zwischen den Bahnsteigen der Züge E und A sind unterdimensioniert, was zu einer Sättigung während der Hauptverkehrszeit führt. Mit den Erweiterungen der Straßenbahnlinie 1 und der Metrolinie 1 sowie der Ankunft der Linie 15 Ost wird erwartet, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 um 70 % steigen werden.