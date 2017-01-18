Sanierung und Schaffung von 5 Bahnhöfen in der Île-de-France
Sanierung des Bahnhofs Val-de-Fontenay und seines Viertels
Mit 100.000 täglichen Nutzern ist der Bahnhof Val-de-Fontenay, der erste im Osten der Ile-de-France und der zweite außerhalb von Paris nach La Défense, von Fehlfunktionen betroffen. Es werden Studien zur Sanierung eingeleitet.
Die Verbindungen zwischen den Bahnsteigen der Züge E und A sind unterdimensioniert, was zu einer Sättigung während der Hauptverkehrszeit führt. Mit den Erweiterungen der Straßenbahnlinie 1 und der Metrolinie 1 sowie der Ankunft der Linie 15 Ost wird erwartet, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 um 70 % steigen werden.
Umgestaltung des Bahnhofs Saint-Denis
Mit seinen 90.000 täglichen Fahrgästen bietet der Bahnhof Saint-Denis viele Verbindungen (Zug-rer D, Linie H, Straßenbahnen 1 und 8, drei Buslinien tagsüber und zwei Buslinien Noctilien). Heute weist es jedoch Schwierigkeiten bei der Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und eine Sättigung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln auf.
Das Projekt zur Umgestaltung des Bahnhofs zielt darauf ab, ihn an die starken Veränderungen des Viertels und den erwarteten Anstieg der Fahrgastzahlen anzupassen, der bis 2030 auf 60 % geschätzt wird. Dieses Projekt zielt auch darauf ab, die Intermodalität und die verschiedenen Zugänge zu diesem Umsteigeknotenpunkt zu verbessern, den Bahnhof nach Westen zu öffnen und den Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität anzupassen.
Reorganisation des Bahnhofs Poissy
Der Bahnhof Poissy ist ein wichtiges Tor zum Schienennetz der Ile-de-France (Zug A und Linie J), das täglich von 33.000 Fahrgästen genutzt wird. Die städtebauliche Entwicklung des Sektors an beiden Ufern der Seine und die Ankunft des Rer-Zuges E nach Mantes-la-Jolie und der Straßenbahn 13 Express nach Achères dürften die Fahrgastzahlen des Bahnhofs mittel- und langfristig um 40 % erhöhen.
Die Vorstudien für das Projekt zur Modernisierung des Bahnhofs wurden von Île-de-France Mobilités durchgeführt. Der zukünftige Bahnhof Poissy muss die Attraktivität des Viertels durch die Modernisierung der angebotenen Dienstleistungen (sichere und identifizierbare Parkplätze) steigern, den Zugang und die Verbindungen neu definieren und sichern und den Betrieb der beiden Busbahnhöfe neu organisieren.
Ein zukünftiger Bahnhof von Noisy-le-Sec neu gestaltet
Der Service zum Bahnhof Noisy-le-Sec soll mit der Ankunft der Endstation des Tram-Train 11 Express, der Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 nach Val-de-Fontenay, der Verlängerung des Rer-Zuges E nach Westen nach La Défense und Mantes-la-Jolie verstärkt und der tägliche Fluss (heute 25.000 Fahrgäste pro Tag) erheblich zunehmen.
Île-de-France Mobilités wird Studien zur Erstellung des Sanierungsprogramms des Bahnhofs in Auftrag geben, um diesen neuen Wohlstand zu bewältigen, Verbindungen zu erleichtern, den Betrieb des Busnetzes zu verbessern, die Integration des Bahnhofs in die Stadtlandschaft zu optimieren, Parkplätze für verschiedene Nutzungen anzubieten (Taxi, Fahrrad, Drop-off, Park and Ride, usw.) und die Sicherheit der Website zu verbessern.
Bau des neuen Bahnhofs Bry-Villiers-Champigny
Der Bahnhof Bry-Villiers-Champigny wird einer der Stationen des südlichen Zweigs der zukünftigen Linie 15 des Grand-Paris Express sein. Diese Metrostation wird mit dem Rer-Zug E, der Linie P und den Intercités verbunden sein und muss mit dem bestehenden Ile-de-France-Netz verbunden werden. Die Finanzierung der Vorprojektstudien und der öffentlichen Anhörung wurde von Île-de-France Mobilités genehmigt.