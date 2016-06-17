Navigo-Karte aufladen
- Wochenpakete können ab Freitag für die Woche ab dem folgenden Montag berechnet werden.
- Monatspläne können ab dem 20. des Monats für den Folgemonat berechnet werden.
Es ist natürlich immer möglich, es an den Ladestationen der Spediteure, in Bahnhöfen und Stationen oder bei autorisierten Händlern aufzuladen.
Infografik: Navigo-Pass neu laden. Mehr als 900 Verkaufs- und Informationsschalter in Bahnhöfen und Bahnhöfen. Mehr als 3200 automatische Terminals in Bahnhöfen und Bahnhöfen. Mehr als 500 Geldautomaten der Netzwerke Crédit Mutuel und CIC in der Île-de-France. Mehr als 1200 lokale Geschäfte, die mit einem Navigo-Ladeterminal ausgestattet sind.