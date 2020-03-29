Volle Rückerstattung der Navigo-Pässe an alle Abonnenten für den Monat April und die ersten 10 Tage im Mai 2020
Ein einfaches Rückerstattungsverfahren
Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie sich nur mit einer speziellen Plattform verbinden, wie sie nach den Streiks eingerichtet wurde. Diese Plattform ist bis zum 17. Juni verfügbar.
Nach diesem Datum ist es nicht mehr möglich, neue Anträge zu stellen. Wenn Sie vor dem limie-Datum mit der Einreichung eines Antrags begonnen haben, können Sie ihn dennoch auf der Plattform abschließen. Die Support-Adresse [email protected] bleibt bis zum 15.07.20 für alle Ansprüche aktiv.
Navigo Annual Abonnenteninformation : Wenn Ihr kostenloser Monat August ist, erhalten Sie eine zweistufige Rückerstattung. Somit erhalten Sie eine Überweisung von 24,80 € und dann werden Sie ab Juli nicht belastet. Sie werden daher zwei aufeinanderfolgende Monate lang nicht belastet.
Der Monat, der in diesem Fall nicht abgezogen wird, ist nicht der Monat Juni, da die Lastschriften bereits bei der Eröffnung der Erstattungsplattform ausgelöst wurden.
Infografik: Covid-19, Transport wird im April und in den ersten 10 Tagen im Mai erstattet. Île-de-France Mobilités erstattet den Navigo-Pass, den Navigo-Senior-Pass und die Imagine R-Karte. 100€ für den Navigo-Jahres- oder Monatspass, 50€ für den Seniorenpass und für Imagine R.
In den FAQ der Plattformfinden Sie auch Antworten auf praktische Fragen auf dieser Rückerstattungsseite (Bestätigungs-E-Mails, Rückerstattungsbedingungen je nach Unterstützung, Navigo Découverte, Navigo auf dem Smartphone usw.).
Volle Rückerstattung
Wir wollten eine 100%ige Rückerstattung für alle abonnierten Reisenden, um die Situation aller Einwohner der Ile-de-France zu berücksichtigen:
- Für diejenigen, die ihr Abonnement aussetzen möchten, handelt es sich um eine 100%ige Rückerstattung für den Monat April und die ersten 10 Tage im Mai;
- Für diejenigen, die gezwungen sind, im Interesse aller zu reisen (Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Freiwillige, Händler, Reinigungskräfte und Mitarbeiter strategischer Sektoren ...), beträgt die Erstattung ebenfalls 100%. Zu wissen, dass der Pass zu 50% von ihrem Arbeitgeber erstattet wird, ist ein Kaufkraftschub und eine Geste der Anerkennung.
Unten auf dieser Seite finden Sie Details zu Rückerstattungen nach Abonnementtyp.
#RestezChezVous
Das normale Verfahren zur Aussetzung von Abonnements konnte aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht von allen Abonnenten genutzt werden. Dies hätte erfordert, dass man zu einem Automaten oder Bahnhof geht, um die Operation abzuschließen, und er wäre nicht dafür verantwortlich gewesen, die Leute zum Ausgehen zu ermutigen. Gesundheit ist wichtiger.
Transport im Angesicht der Prüfung
Diese Erstattung ist Teil aller Maßnahmen, die Île-de-France Mobilités ergriffen hat, um die Gesundheitskrise zu bewältigen und die Einwohner der Ile-de-France bei dieser Tortur zu unterstützen: Aufrechterhaltung des Verkehrs, um den Transport wesentlicher Funktionen zu ermöglichen, Verstärkung der Linien für Krankenhäuser, Schaffung von 20 Sonderlinien für Pariser Krankenhäuser.
Rückerstattungsbetrag basierend auf Ihrem Abonnement und der Wahl der Zonen
Höhe der Erstattung für den jährlichen Navigo
- NAVIGO JAHRESZONEN 1-5: € 100,00
- NAVIGO JAHRESZONEN 2-3: 91,22 €
- NAVIGO JAHRESZONEN 3-4: 88,83 €
- NAVIGO JAHRESZONEN 4-5: 86,70 €
Höhe der Erstattung für den Navigo Annual Senior
- NAVIGO ANNUAL SENIOR Zonen 1-5: € 50,00
Höhe der Rückerstattung für den Navigo-Monat
- NAVIGO MONATSZONEN 1-5: € 100,00
- NAVIGO MONATSZONEN 2-3: 91,22 €
- NAVIGO MONATSZONEN 3-4: 88,83 €
- NAVIGO MONATSZONEN 4-5: 86,70 €
Erstattungsbetrag für ImagineR
- IMAGINE R Zonen 1-5: 50 €
Höhe der Erstattung für den Navigo-Solidaritätsmonat 75%
- SOLIDARITÄT MONAT 75% Zonen 1-5 : 25,00 €
- SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 2-3: 22,81 €
- SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 3-4: 20,26 €
- SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 4-5: 17,56 €
Höhe der Erstattung für den Navigo-Solidaritätsmonat 50%
- SOLIDARITÄTSMONAT 50% Zonen 1-5: € 50,00
- SOLIDARITÄTSMONAT 50% Zonen 2-3: 45,61 €
- SOLIDARITÄTSMONAT 50% Zonen 3-4: 44,41 €
- SOLIDARITÄTSMONAT 50% Zonen 4-5: 43,35 €