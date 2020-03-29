Volle Rückerstattung der Navigo-Pässe an alle Abonnenten für den Monat April und die ersten 10 Tage im Mai 2020

In den FAQ der Plattformfinden Sie auch Antworten auf praktische Fragen auf dieser Rückerstattungsseite (Bestätigungs-E-Mails, Rückerstattungsbedingungen je nach Unterstützung, Navigo Découverte, Navigo auf dem Smartphone usw.).

Volle Rückerstattung

Wir wollten eine 100%ige Rückerstattung für alle abonnierten Reisenden, um die Situation aller Einwohner der Ile-de-France zu berücksichtigen:

Für diejenigen, die ihr Abonnement aussetzen möchten, handelt es sich um eine 100%ige Rückerstattung für den Monat April und die ersten 10 Tage im Mai;

Für diejenigen, die gezwungen sind, im Interesse aller zu reisen (Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Freiwillige, Händler, Reinigungskräfte und Mitarbeiter strategischer Sektoren ...), beträgt die Erstattung ebenfalls 100%. Zu wissen, dass der Pass zu 50% von ihrem Arbeitgeber erstattet wird, ist ein Kaufkraftschub und eine Geste der Anerkennung.

Unten auf dieser Seite finden Sie Details zu Rückerstattungen nach Abonnementtyp.

#RestezChezVous

Das normale Verfahren zur Aussetzung von Abonnements konnte aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht von allen Abonnenten genutzt werden. Dies hätte erfordert, dass man zu einem Automaten oder Bahnhof geht, um die Operation abzuschließen, und er wäre nicht dafür verantwortlich gewesen, die Leute zum Ausgehen zu ermutigen. Gesundheit ist wichtiger.

Transport im Angesicht der Prüfung

Diese Erstattung ist Teil aller Maßnahmen, die Île-de-France Mobilités ergriffen hat, um die Gesundheitskrise zu bewältigen und die Einwohner der Ile-de-France bei dieser Tortur zu unterstützen: Aufrechterhaltung des Verkehrs, um den Transport wesentlicher Funktionen zu ermöglichen, Verstärkung der Linien für Krankenhäuser, Schaffung von 20 Sonderlinien für Pariser Krankenhäuser.

Rückerstattungsbetrag basierend auf Ihrem Abonnement und der Wahl der Zonen

Höhe der Erstattung für den jährlichen Navigo

NAVIGO JAHRESZONEN 1-5: € 100,00

NAVIGO JAHRESZONEN 2-3: 91,22 €

NAVIGO JAHRESZONEN 3-4: 88,83 €

NAVIGO JAHRESZONEN 4-5: 86,70 €

Höhe der Erstattung für den Navigo Annual Senior

NAVIGO ANNUAL SENIOR Zonen 1-5: € 50,00

Höhe der Rückerstattung für den Navigo-Monat

NAVIGO MONATSZONEN 1-5: € 100,00

NAVIGO MONATSZONEN 2-3: 91,22 €

NAVIGO MONATSZONEN 3-4: 88,83 €

NAVIGO MONATSZONEN 4-5: 86,70 €

Erstattungsbetrag für ImagineR

IMAGINE R Zonen 1-5: 50 €

Höhe der Erstattung für den Navigo-Solidaritätsmonat 75%

SOLIDARITÄT MONAT 75% Zonen 1-5 : 25,00 €

SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 2-3: 22,81 €

SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 3-4: 20,26 €

SOLIDARITÄTSMONAT 75% Zonen 4-5: 17,56 €

Höhe der Erstattung für den Navigo-Solidaritätsmonat 50%