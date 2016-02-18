Verstärkung der Expressbuslinie 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines
Die Entwicklung der regulären Linien im Pays Houdan, die von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) in Absprache mit SITERR entwickelt wurde, ist Teil eines Gesamtprojekts zur Umstrukturierung des Überlandnetzes von Rambouillet und des Houdanes-Netzes. Drei weitere Linien werden schließlich umstrukturiert und verstärkt und zu Express-Linien werden: Linie 10 Rambouillet-Dourdan; Linie 11 Rambouillet – Ablis; und Linie 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie und eine geschaffene Linie, Linie 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.
Die Linie 67 ist damit die erste Linie, die in diesem Zusammenhang in Betrieb genommen wird. Die anderen Expresslinien sollen am 29. August verkehren. Alle diese Linien verkehren während der Hauptverkehrszeiten, aber auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten und samstags (mit Ausnahme der Linie 60).
Diese Expresslinien werden durch Verbesserungen auf mehr als dreißig Linien ergänzt, die Dörfer, Bahnhöfe und Schulen verbinden. Sie werden neu organisiert und vereinfacht, um das Angebot besser lesbar zu machen, und insbesondere für die Benutzer, die zum Bahnhof gehen, gestärkt.
Busplan 2013-2016
Die Route der Expressbuslinie 2013-2016 und die Namen aller Haltestellen
Diese umfassende Politik setzt die Umsetzung des von Île-de-France Mobilités finanzierten Busplans 2013-2016 für die gesamte Île-de-France fort und steht im Einklang mit den Zielen von Île-de-France Mobilités, die darauf abzielen:
- Anpassung des Angebots an die neuen Lebensrhythmen der Einwohner der Ile-de-France (insbesondere durch Erhöhung der Frequenzen außerhalb der Spitzenzeiten, abends und nachts);
- die Entwicklung der Gebiete der Ile-de-France zu unterstützen, indem das Angebot in den äußeren Vororten weiter ausbalanciert wird;
- Erleichterung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und ihrer Zugänglichkeit und schließlich Verbesserung ihrer Vorteile für die Fahrgäste.