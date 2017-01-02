Verstärkung des Angebots auf dem Expressbus 100 Torcy-Créteil

Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) hat Transdev Lys für die nächsten 7 Jahre mit dem Betrieb dieser verstärkten Linie betraut. Diese Verstärkung des Angebots ist Teil des Grand Paris des Busses, der von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufen wurde.

Diese Expresslinie bedient mehr als 72.000 Einwohner, 36.000 Arbeitsplätze und 30.000 Studenten , die auf den Campus Créteil und Noisy-Champs verteilt sind. Bis 2020 wird dasselbe Gebiet nach der abgeschlossenen Fusion der Universitäten Créteil (UPEC) und Marne-la-Vallée (UPEM) mehr als 80.000 Einwohner, 50.000 Arbeitsplätze und 42.000 Studenten haben.