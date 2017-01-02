Verstärkung des Angebots auf dem Expressbus 100 Torcy-Créteil
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) hat Transdev Lys für die nächsten 7 Jahre mit dem Betrieb dieser verstärkten Linie betraut. Diese Verstärkung des Angebots ist Teil des Grand Paris des Busses, der von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufen wurde.
Diese Expresslinie bedient mehr als 72.000 Einwohner, 36.000 Arbeitsplätze und 30.000 Studenten , die auf den Campus Créteil und Noisy-Champs verteilt sind. Bis 2020 wird dasselbe Gebiet nach der abgeschlossenen Fusion der Universitäten Créteil (UPEC) und Marne-la-Vallée (UPEM) mehr als 80.000 Einwohner, 50.000 Arbeitsplätze und 42.000 Studenten haben.
Ein Angebot, das besser an die Reisen der Reisenden angepasst ist
Die Hauptverkehrszeiten wurden verlängert (ab 15:30 Uhr nachmittags), einschließlich der Schaffung einer Hauptverkehrszeit am Mittag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr, und die Amplitude des Angebots wurde am Abend mit einer letzten Abfahrt von Créteil um 21:30 Uhr verbessert.
Die Schaffung einer zusätzlichen Haltestelle am "Bois de Grâce" in Champs-sur-Marne wird auch die Attraktivität der Linie in diesem dicht besiedelten und von Studenten und Nichtmotorisierten frequentierten Viertel weiter stärken.
Eine komfortablere und besser vernetzte Fahrt
Auf der Linie 100 Torcy – Créteil haben 5 neue Busse , die seit dem 1. Januar eingerichtet wurden, eine Wi-Fi-Verbindung an Bord und USB-Ladesteckdosen für Telefone, Tablets oder Computer.
Um Busrouten in Echtzeit besser verfolgen und vorhersehen zu können, konsultieren Sie die Apps Zen Bus und Vianavigo.