Erneuerung der Züge der Île-de-France

Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter der Ende 2015 in der Île-de-France verkehrenden Züge bei über 20 Jahren, und mehr als 200 Züge sind älter als 30 Jahre. Ende 2015 war ein großer Teil der Züge veraltet, uneinladend, ohne digitale Verbindung und größtenteils nicht videogeschützt. Die neuen Züge der Ile-de-France (Linien H, J, K, L, P) und der MI09 (Linie A) stellten Ende 2015 nur eine Flotte von 287 neuen Zügen dar, ein kleiner Teil der 1200 Züge des Île-de-France-Netzes.

Aus diesem Grund fordert Île-de-France Mobilités die Betreiber von SNCF und RATP auf, bis Ende Mai 2016 die technischen, terminlichen und finanziellen Elemente vorzulegen, die es ermöglichen, ab 2016 alle Entscheidungen über die Erneuerung oder Erneuerung des rollenden Materials für Eisenbahnstrecken zu treffen, um so bald wie möglich eine vollständig renovierte oder neue Flotte auf diesen Strecken einzusetzen, mit dem Ziel, spätestens Ende 2021 zu erreichen.