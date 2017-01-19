Renovierung der Züge der U-Bahn-Linien 7 und 8

Effizientere und komfortablere Züge

Die Finanzierung umfasst technische Renovierungsarbeiten sowie die Renovierung der Innenausstattung der Züge , um die allgemeine Atmosphäre des Zuges und den Fahrgastkomfort zu verbessern (Sitze, Farben, Beleuchtung, Fenster usw.) sowie die Modernisierung der Außenlackierung.

Der von der RATP benannte Erneuerer wird bis Mitte 2018 mit der Durchführung technischer Dienstleistungen an 15 Zügen der Linie 8 beginnen, dann zwischen Mitte 2018 und 2022 mit der vollständigen Modernisierung der 71 Züge der Linie 7.

Die technischen und kommerziellen Dienstleistungen (Ausstattungen) der 59 Züge der Linie 8 werden Gegenstand einer weiteren Finanzierungsvereinbarung sein.