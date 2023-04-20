Der Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame öffnet wieder seine Türen

An der Kreuzung der Linien B und C sowie der Metrolinien 14 und 10 ist der Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame ein echter strategischer Punkt im Netz von Île-de-France Mobilités. Der am Ufer der Seine gelegene Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame wird von Touristen und Arbeitnehmern gleichermaßen genutzt und verzeichnet 32 Millionen Passagiere pro Jahr.

Der starke Verkehr des Bahnhofs in Verbindung mit den letzten Arbeiten aus dem Jahr 1989 (dem Jahr seiner Verbindung mit dem RER B) veranlasste Île-de-France Mobilités, die Renovierung seiner verschiedenen Infrastrukturen durch SNCF Gares & Connexions in Angriff zu nehmen. Arbeiten, die im Sommer 2023 wirklich abgeschlossen sein werden, wenige Monate nach der Wiedereröffnung des Bahnhofs für die Öffentlichkeit am 17. April.