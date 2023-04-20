Der Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame öffnet wieder seine Türen
An der Kreuzung der Linien B und C sowie der Metrolinien 14 und 10 ist der Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame ein echter strategischer Punkt im Netz von Île-de-France Mobilités. Der am Ufer der Seine gelegene Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame wird von Touristen und Arbeitnehmern gleichermaßen genutzt und verzeichnet 32 Millionen Passagiere pro Jahr.
Der starke Verkehr des Bahnhofs in Verbindung mit den letzten Arbeiten aus dem Jahr 1989 (dem Jahr seiner Verbindung mit dem RER B) veranlasste Île-de-France Mobilités, die Renovierung seiner verschiedenen Infrastrukturen durch SNCF Gares & Connexions in Angriff zu nehmen. Arbeiten, die im Sommer 2023 wirklich abgeschlossen sein werden, wenige Monate nach der Wiedereröffnung des Bahnhofs für die Öffentlichkeit am 17. April.
Wofür werden die Arbeiten am Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame verwendet?
Umfangreiche Renovierungs- und Verbesserungsarbeiten werden von Île-de-France Mobilités finanziert und von SNCF Gare & Connexions durchgeführt, um:
- den Bahnhof heller zu machen,
- die Luftqualität zu verbessern,
- Verbesserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen,
- Verbesserung der Fahrgastreise durch Optimierung der Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Bahnhofs vom öffentlichen Raum aus,
- und die verschiedenen Infrastrukturen komfortabler und sicherer zu machen.
Die Arbeiten wurden auf umweltbewusste Weise durchgeführt, da der Transport und die Evakuierung von Aushubmaterial und verschiedenen Materialien per Schiff und Zugarbeiten durchgeführt wurden, wodurch der Verkehr von mehr als 1000 Lastwagen in Paris vermieden wurde.
Was gibt es Neues im Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame?
Die vollständig von Île-de-France Mobilités mit 32 Millionen Euro finanzierten Arbeiten am Bahnhof Saint-Michel Notre-Dame haben Folgendes ermöglicht:
- die komplette Sanierung von Elektroinstallationen,
- die Renovierung der Treppen und der verschiedenen Bahnsteige,
- Verbesserung der Zugänglichkeit durch Anpassung der Bahnsteige, Hinzufügen eines Aufzugs und zwei neue Rolltreppen,
- die Schaffung von 28 Hochwasserschutzfenstern zur Seine auf dem Bahnsteig RER C,
- die Schaffung von Glasstegen, um natürliches Licht hereinzulassen, und die Luftqualität zu verbessern.