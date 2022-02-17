RER B, U-Bahn: 30 Millionen Euro zur Verbesserung der Fahrgastinformation auf den Bahnsteigen
Metro, RER B: 30 Millionen Euro Investition
Ziel: Harmonisierung und Modernisierung der Anzeigen auf den Bahnsteigen für angereicherte und aktualisierte Fahrgastinformationen in Echtzeit.
Bereitstellung 2023 / 2024
In der U-Bahn Bahnsteiganzeigen auf Höhe
Das "XX", das im Falle eines Problems auf dem Bahnsteigdisplay erscheint, anstelle der Wartezeit der nächsten beiden U-Bahnen: Wir alle haben es erlebt. Und um die Art des Problems zu kennen, müssen wir uns dann auf Sprachansagen verlassen, die im Sender ausgestrahlt werden. Nicht unbedingt ideal, noch sehr inklusiv.
Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités in seiner Sitzung am 17. Februar 2022 beschlossen, 15 Millionen Euro zu investieren, um auf den Bahnsteigen aller U-Bahn-Linien Displays des gleichen Typs wie die der Linie 14 zu installieren.
In den Jahren 2023 und 2024 werden diese Bildschirme, die besser lesbar sind und den Austausch angereicherter Informationen in Echtzeit ermöglichen, auf allen U-Bahnsteigen installiert.
RER B: wie RER A
Auf der RER B der gleiche Ansatz! Der Verwaltungsrat stimmte am Donnerstag, 17. Februar 2022, für eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro, um diese wichtige Linie mit modernen, lesbaren und dynamischen Informationsbildschirmen auszustatten.
So werden von 2023 bis 2024 alle Bahnsteige der Bahnhöfe im Süden der Strecke zwischen Châtelet - Les Halles und Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuses mit den gleichen Anzeigen ausgestattet wie die bereits auf der RER A vorhandenen. Einrichtungen, die ihre Wirksamkeit bewiesen haben und von Reisenden gelobt werden.
Hinweis: Auf dem nördlichen Abschnitt der Strecke, zwischen Gare du Nord und Charles de Gaulle 2 TGV Airport, werden bereits die neuen SNCF-Bildschirme installiert.
Angereicherte und dynamische Fahrgastinformationen
In der U-Bahn oder im RER B besteht der gemeinsame Punkt dieser neuen Bildschirme, die der Fahrgastinformation auf den Bahnsteigen gewidmet sind, darin, angereicherte, dynamische Informationen anzubieten, die in Echtzeit aktualisiert werden und es jedem ermöglichen, seine Fahrten besser zu planen - insbesondere im Falle einer Störung.
Dies sind die Arten von Informationen, die jetzt auf all diesen Bildschirmen geteilt werden können:
- Wartezeit
- Abfahrtsdock
- Störung
- Haltestelle nicht bedient
- Alternativer Bus
- Anwesenheit
- Sicherheit / Öffentliche Gesundheit