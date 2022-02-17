RER B, U-Bahn: 30 Millionen Euro zur Verbesserung der Fahrgastinformation auf den Bahnsteigen

In der U-Bahn Bahnsteiganzeigen auf Höhe

Das "XX", das im Falle eines Problems auf dem Bahnsteigdisplay erscheint, anstelle der Wartezeit der nächsten beiden U-Bahnen: Wir alle haben es erlebt. Und um die Art des Problems zu kennen, müssen wir uns dann auf Sprachansagen verlassen, die im Sender ausgestrahlt werden. Nicht unbedingt ideal, noch sehr inklusiv.

Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités in seiner Sitzung am 17. Februar 2022 beschlossen, 15 Millionen Euro zu investieren, um auf den Bahnsteigen aller U-Bahn-Linien Displays des gleichen Typs wie die der Linie 14 zu installieren.

In den Jahren 2023 und 2024 werden diese Bildschirme, die besser lesbar sind und den Austausch angereicherter Informationen in Echtzeit ermöglichen, auf allen U-Bahnsteigen installiert.