Die RER B nimmt ab dem 13. November 2017 ihre Reisegeschwindigkeit wieder auf
Ein Zeitplan, der sich wieder normalisiert
Dieses Ende der Arbeiten ermöglicht es den Zügen, einen normalen Fahrplan wieder aufzunehmen und nicht mehr auf 30 km/h zwischen den Bahnhöfen Laplace und Bourg-la-Reine begrenzt zu sein, wie es seit Februar letzten Jahres der Fall war. Die Züge können dann alle Bahnhöfe im Sektor Cité Universitaire-Bourg-la-Reine mit dem Omnibus bedienen oder nur wenige Stationen entfernt halten.
Die Bereicherung des Dienstes des Plateau de Saclay
Der Verkehr auf der RER B dürfte wieder flüssig werden, zumal Île-de-France Mobilités beschlossen hat, das Gesamtangebot südlich der Linie zu verbessern mit:
- eine Verlängerung bis zum Bahnhof Orsay-Ville von Zügen, die während der Arbeiten Laplace als Endstation hatten.
- ein Guichet-Bahnhof, der dank einer verdoppelten Anzahl von Zügen, sei es morgens in Richtung Saint-Rémy oder abends in Richtung Paris, viel besser bedient wird als zuvor.
Beachten Sie auch eine Verbesserung des Busverkehrs auf der Ebene desselben Sektors.
Der Zeitplan kann hier heruntergeladen werden.