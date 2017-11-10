Die RER B nimmt ab dem 13. November 2017 ihre Reisegeschwindigkeit wieder auf

Die Bereicherung des Dienstes des Plateau de Saclay

Der Verkehr auf der RER B dürfte wieder flüssig werden, zumal Île-de-France Mobilités beschlossen hat, das Gesamtangebot südlich der Linie zu verbessern mit:

eine Verlängerung bis zum Bahnhof Orsay-Ville von Zügen, die während der Arbeiten Laplace als Endstation hatten.

ein Guichet-Bahnhof, der dank einer verdoppelten Anzahl von Zügen, sei es morgens in Richtung Saint-Rémy oder abends in Richtung Paris, viel besser bedient wird als zuvor.

Beachten Sie auch eine Verbesserung des Busverkehrs auf der Ebene desselben Sektors.

Der Zeitplan kann hier heruntergeladen werden.