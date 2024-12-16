RER E: Ost und West der Linie sind miteinander verbunden!
RER E: das komplette Angebot!
Gute Nachrichten für alle Reisenden, die die Île-de-France von Ost nach West durchqueren: Seit dem 15. Dezember 2024 verbindet der RER E den Osten der Île-de-France direkt mit dem Westen von Paris, ohne in Magenta Gare du Nord oder Haussmann Saint-Lazare umzusteigen.
Ein komplettes Angebot, das durch die Ankunft von 34 zusätzlichen RER NG-Zügen ermöglicht wurde, deren Kauf zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wurde.
Was ist "RER NG"? So heißen die neuen Züge, die seit November 2023 auf dieser Strecke verkehren.
Häufigere Züge
Reisen Sie von Chelles-Gournay, Villiers-sur-Marne oder Tournan nach Nanterre-la-Folie direkt mit häufigeren Zügen: 16 Züge pro Stunde verkehren während der Hauptverkehrszeiten, d. h. 1 Zug alle 4 Minuten, und 10 Züge pro Stunde außerhalb der Hauptverkehrszeiten oder 1 Zug alle 6 Minuten im zentralen Abschnitt der Strecke zwischen Nanterre-la-Folie und Rosa Parks.
Die RER E? Einfach die RER-Linie die + schnelle Île-de-France
Mit dem kompletten Angebot der RER E sind Ihre Fahrten noch schneller. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h im zentralen Abschnitt wird die RER E die Mobilität von Tausenden von Fahrgästen verändern.
Konkret:
- Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense: 7 Minuten (wie mit der RER A von Auber)
- Bahnhof Magenta Gare du Nord <> La Défense: 10 Minuten
- Rosa Parks <> La Défense: 15 Minuten
- Val de Fontenay <> La Défense: 24 Minuten
- Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot: 34 Minuten
Die Verbindungen nach Nordeuropa von La Défense sind ebenfalls optimiert, mit einem Zug nach Magenta (und damit Gare du Nord) alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit.
Die am besten vernetzte Linie in der Île-de-France
Mit der Einführung dieses umfassenden Angebots wird die RER E zur am stärksten vernetzten RER-Linie in der Île-de-France und bietet Verbindungen zu den anderen vier RER-Linien, sechs Transilien-Zuglinien, zehn U-Bahn-Linien und vier Straßenbahnlinien*.
Linien in Übereinstimmung mit der RER E: RER A, B, C und D. Züge H, J, K, L, P, U + TER und TGV am Gare du Nord. U-Bahnen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Straßenbahnen T1, T2, T3b und T4
Mit diesem kompletten Angebot wird der RER E es auch ermöglichen, die Linien A, B und D der RER in Paris zu entsättigen:
- 15 % Entsättigung für die Fahrgäste der RER A auf dem verkehrsreichsten Abschnitt dieser Linie zwischen Châtelet – Les Halles und La Défense erwartet
- 12 % Entsättigung für Fahrgäste der RER B und RER D zwischen Paris Gare du Nord und Châtelet – Les Halles erwartet.
Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Fahrgäste der RER E fast verdoppeln wird (370.000 heute, 600.000 mit der Verlängerung nach Nanterre-la-Folie und 700.000 mit der Verlängerung nach Mantes-La-Jolie).