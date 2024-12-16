RER E: Ost und West der Linie sind miteinander verbunden!

RER E: das komplette Angebot!

Gute Nachrichten für alle Reisenden, die die Île-de-France von Ost nach West durchqueren: Seit dem 15. Dezember 2024 verbindet der RER E den Osten der Île-de-France direkt mit dem Westen von Paris, ohne in Magenta Gare du Nord oder Haussmann Saint-Lazare umzusteigen.

Ein komplettes Angebot, das durch die Ankunft von 34 zusätzlichen RER NG-Zügen ermöglicht wurde, deren Kauf zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wurde.