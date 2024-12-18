Ein neuer RER auf der Linie D

148 RER NG-Züge auf der D

Diese modernen Züge, bestehend aus 7 Wagen, bieten auf den 194 km der Strecke von Norden nach Süden der Île-de-France eine angenehmere Umgebung.

Der RER NG, Sie haben ihn vielleicht schon genommen, auf der RER E-Linie. Es ist ein Zug, der sowohl in Bezug auf die Gesamtarchitektur als auch auf die Innenausstattung darauf ausgelegt ist, die Kapazität und den Fahrgastfluss zu optimieren und eine zusätzliche Sitzplatzkapazität von 20% im Vergleich zur vorherigen Generation der RER D zu bieten.