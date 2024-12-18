Ein neuer RER auf der Linie D
Nach jahrelangen Arbeiten zur Anpassung der Eisenbahninfrastruktur tritt die RER-Linie D in eine neue Ära des Komforts und der Zuverlässigkeit ein. Seit dem 18. Dezember 2024 verkehren die ersten RER NG-Züge (New Generation) auf der Strecke und verbessern das Fahrerlebnis für die Nutzer erheblich. Schließlich werden nach und nach 148 RER NG-Züge die Linie D ausstatten.
148 RER NG-Züge auf der D
Diese modernen Züge, bestehend aus 7 Wagen, bieten auf den 194 km der Strecke von Norden nach Süden der Île-de-France eine angenehmere Umgebung.
Der RER NG, Sie haben ihn vielleicht schon genommen, auf der RER E-Linie. Es ist ein Zug, der sowohl in Bezug auf die Gesamtarchitektur als auch auf die Innenausstattung darauf ausgelegt ist, die Kapazität und den Fahrgastfluss zu optimieren und eine zusätzliche Sitzplatzkapazität von 20% im Vergleich zur vorherigen Generation der RER D zu bieten.
Mit seinem vollständig offenen Design ist der RER NG der erste "Boa" RER (ohne Trennung zwischen den Wagen), der es den Fahrgästen ermöglicht, sich im gesamten Zug zu verteilen und zu zirkulieren, wodurch lokale Konzentrationen von Fahrgästen vermieden werden, die das Auf- und Absteigen während der Haltestellen verlangsamen.
Eine weitere Neuheit, die entwickelt wurde, um die An- und Abstiege am Bahnhof zu optimieren: Türen mit breiten Öffnungen von fast 2 Metern.
Anpassung der Linie und ihrer Stationen
Doch vor der Aufnahme dieser neuen Züge, die breiter und schwerer sind als die bisher auf der Strecke verkehrenden Züge, mussten SNCF Réseau et Gares & Connexions jahrelange Anpassungsarbeiten durchführen. Jahrhundertealte Metallbrücken müssen verstärkt werden, elektrische Anlagen müssen neu überdacht werden, die Beschilderung wird modernisiert, Garagen müssen ausgestattet werden... Aber auch 36 Bahnhöfe, die an die Spurweite der neuen Züge angepasst werden mussten.