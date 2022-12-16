RER NG: Ein erster langer Zug kommt am Technicentre von Villeneuve Saint-Georges an

Die erste RER NG ab September 2023 im Umlauf

Nach Abschluss der Einführung werden nicht weniger als 1,23 Millionen Fahrgäste den neuen RER NG (für New Generation) auf den RER-Linien D und E nutzen, wobei der erste Verkehr im September 2023 auf der Linie E in Betrieb genommen wird.

Und damit diese neuen RER reibungslos in Betrieb genommen werden können, treffen die allerersten Züge - von den 255 bestellten oder geplanten - im Technicentre von Villeneuve Saint-Georges ein, um vom Betreiber übernommen und die Betriebsteams geschult zu werden.

Die RER NG, ein Baustein für ein ehrgeiziges Modernisierungsprojekt

Neben den Zügen Francilien und Regio2N, der Metro MP14 (und morgen der Metro MF19) verkörpert der RER NG die Bemühungen zur Modernisierung und Erneuerung des rollenden Materials des Ile-de-France-Netzes, die seit 2016 von Île-de-France Mobilités unternommen werden.

Neue Ausrüstung, die zwei vorrangigen Zielen dient: Verbesserung der Regelmäßigkeit der Linien und des täglichen Komforts der Fahrgäste.