RER NG: Ein erster langer Zug kommt am Technicentre von Villeneuve Saint-Georges an
Erster RER NG-Zug am Technicentre in Villeneuve Saint-Charles zur Schulung der SNCF-Betriebsteams.
Die erste RER NG ab September 2023 im Umlauf
Nach Abschluss der Einführung werden nicht weniger als 1,23 Millionen Fahrgäste den neuen RER NG (für New Generation) auf den RER-Linien D und E nutzen, wobei der erste Verkehr im September 2023 auf der Linie E in Betrieb genommen wird.
Und damit diese neuen RER reibungslos in Betrieb genommen werden können, treffen die allerersten Züge - von den 255 bestellten oder geplanten - im Technicentre von Villeneuve Saint-Georges ein, um vom Betreiber übernommen und die Betriebsteams geschult zu werden.
Die RER NG, ein Baustein für ein ehrgeiziges Modernisierungsprojekt
Neben den Zügen Francilien und Regio2N, der Metro MP14 (und morgen der Metro MF19) verkörpert der RER NG die Bemühungen zur Modernisierung und Erneuerung des rollenden Materials des Ile-de-France-Netzes, die seit 2016 von Île-de-France Mobilités unternommen werden.
Neue Ausrüstung, die zwei vorrangigen Zielen dient: Verbesserung der Regelmäßigkeit der Linien und des täglichen Komforts der Fahrgäste.
Die RER NG besteht aus 225 bestellten Zügen, die für ihren Betrieb zwischen der Linie E und der Linie D aufgeteilt werden
RER New Generation, was wird sich ändern?
Der RER NG ist komfortabler, effizienter und sicherer und stellt eine echte Veränderung der Qualität und Leistung des Verkehrs für alle Fahrgäste dar.
Was sind die Unterschiede zu den derzeit im Umlauf befindlichen RER?
Die RER NG ist komfortabler:
- Klimaanlage und Heizung , die sich in Echtzeit an die Anzahl der Reisenden anpassen, um zu jeder Jahreszeit angenehme Reisebedingungen zu gewährleisten
- Moderne und nachhaltige Beleuchtung zum Lesen oder bequemen Arbeiten
- Mehrere USB-Anschlüsse zum einfachen Aufladen elektronischer Geräte
Zugänglich für alle:
- Fast zwei Meter breite Türen , um einer großen Anzahl von Passagieren das Einsteigen zu erleichtern
- Gerader und angepasster Boden, um die Bewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern
- Schaffung geräumigerer Empfangsbereiche , um den Zugverkehr zu erleichtern
- Bereiche für Rollstuhlfahrer
- Akustisches Türortungssystem für Sehbehinderte
- Dachböden an den Türen, um das Ein- und Aussteigen von Rollstühlen zu erleichtern
Modern und kommunikativ:
- Echtzeit-Informationsbildschirme für klare und leicht zugängliche Informationen des Reisenden über seine Reise
- Verbesserter Videoschutz für die Sicherheit aller
- Zeitgemäße Kurven und ein farbenfrohes Interieur
Clever gestaltet:
- Es wurde speziell für dicht besiedelte Gebiete entwickelt und verfügt über eine offene Innenarchitektur (keine Trennung zwischen den Wagen) und zwei Etagen, die es ermöglichen, sich besser im Zug zu bewegen und leichter einen Sitzplatz zu finden
- 4 verschiedene Räume für verschiedene Arten des Wartens :
- Niedriges, komfortables und praktisches Zimmer
- Empfangsbereich, für kurze Fahrten oder ein paar Minuten Wartezeit vor dem Stopp
- Oberes, helles und ruhiges Zimmer
- Rollstuhl-Benutzerbereich
Es wird noch einige Monate Geduld brauchen, in denen die SNCF-Teams, die diesen Zug bedienen werden, trainieren und trainieren werden, bevor sie im September 2023 die RER NG auf der RER E-Linie nutzen können.
Modellierung des RER NG im Bahnhof vor dem Einsteigen der Fahrgäste.