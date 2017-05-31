Das Straßenbahnnetz wird in der Ile-de-France weiter ausgebaut

Finanzierung der Tram 12 Express zwischen Evry und Massy-Palaiseau genehmigt

Die zukünftige Tram 12 Express wird das Netz des öffentlichen Verkehrsnetzes für das Gebiet Essonne stärken. Diese Straßenbahn, die von den geschätzten 40.000 täglichen Fahrgästen sehnsüchtig erwartet wird, wird 13 Gemeinden des Departements zwischen Massy-Palaiseau und Evry bedienen. Sie wird die RER-Linien D, C und B auf einer Strecke von 20 km verbinden.



Der STIF-Vorstand genehmigte am Dienstag, den 30. Mai 2017, die zweite Finanzierungsvereinbarung für den Bau des Tram 12 Express für einen Betrag von 214,5 Millionen Euro. Die Tram 12 Express wird im Rahmen eines Multiprojektmanagements von STIF, SNCF Mobilités und SNCF Réseau gebaut. STIF finanziert das rollende Material mit 120 Millionen Euro. Die Infrastruktur wird vom Staat, der Region Ile-de-France und dem Rat des Departements Essonne finanziert.