Das Straßenbahnnetz wird in der Ile-de-France weiter ausgebaut
Finanzierung der Tram 12 Express zwischen Evry und Massy-Palaiseau genehmigt
Die zukünftige Tram 12 Express wird das Netz des öffentlichen Verkehrsnetzes für das Gebiet Essonne stärken. Diese Straßenbahn, die von den geschätzten 40.000 täglichen Fahrgästen sehnsüchtig erwartet wird, wird 13 Gemeinden des Departements zwischen Massy-Palaiseau und Evry bedienen. Sie wird die RER-Linien D, C und B auf einer Strecke von 20 km verbinden.
Der STIF-Vorstand genehmigte am Dienstag, den 30. Mai 2017, die zweite Finanzierungsvereinbarung für den Bau des Tram 12 Express für einen Betrag von 214,5 Millionen Euro. Die Tram 12 Express wird im Rahmen eines Multiprojektmanagements von STIF, SNCF Mobilités und SNCF Réseau gebaut. STIF finanziert das rollende Material mit 120 Millionen Euro. Die Infrastruktur wird vom Staat, der Region Ile-de-France und dem Rat des Departements Essonne finanziert.
Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison
Die Straßenbahn 1, die derzeit zwischen Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) und Noisy-le-Sec (93) in Betrieb ist, ist Gegenstand mehrerer Investitionsprojekte: Verbesserung der Betriebsbedingungen, Sicherheit und Zugänglichkeit sowie Verlängerung der Linie nach Osten und Westen.
Infografik zur Route der Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Nanterre und Rueil-Malmaison. Die Namen der verschiedenen Stationen und die verschiedenen Verbindungen.
Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 1 nach Westen zwischen Colombes (Station Gabriel Péri) und Rueil-Malmaison wird den Fahrgästen neue Zubringermöglichkeiten zu den bestehenden Linien des Netzes bieten: Straßenbahn 2, RER A, Linie L und zukünftige Metro 15. Diese Erweiterung umfasst 15 neue Stationen auf einer Länge von 7,5 km mit einer geschätzten Besucherzahl von 58.000 pro Tag auf diesem neuen Abschnitt.
Der STIF hat soeben über die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation abgestimmt, die zwischen dem 7. November 2016 und dem 31. Januar 2017 durchgeführt wurde. Die Gesamtinvestitionskosten des Projekts werden auf rund 370 Millionen Euro geschätzt.
Tram 13 Express nach Norden verlängert
Derzeit im Süden und zwischen Grande Ceinture Ouest und RER A im Bau, wurde eine Verlängerung der Tram 13 Express nach Norden untersucht, um die RER-Stationen Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture und Archères-Ville zu verbinden.
Nach einer ersten öffentlichen Anhörung zu einer Bahnstrecke wurde eine alternative städtische Strecke identifiziert, die eine qualitativ hochwertige Verbindung zum RER-Bahnhof Poissy gewährleistet. Der STIF-Rat genehmigte den Grundsatzplan und die Untersuchungsakte der öffentlichen Versorgungsunternehmen für dieses Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn 13 Express nach Archères für einen Betrag von 250 Millionen Euro.