Respekt für das historische Erbe und die Umwelt bei der Arbeit der Straßenbahn 13 Express

Ein 400% ökologisches Projekt

Die vom Projekt genutzte Waldfläche wird durch Baumpflanzungen und Waldverbesserungsarbeiten mindestens um das 4-fache kompensiert. Dieses Ausgleichsvolumen wurde vom Staat im Einvernehmen mit Île-de-France Mobilités festgelegt. Dies ist eine besonders hohe Quote für die Île-de-France.

Die in Saint-Germain-en-Laye vorgenommenen Baumfällungen werden im Wald von Saint-Germain so gut wie möglich kompensiert. Île-de-France Mobilités hat dem Staat mehrere Standorte vorgeschlagen, darunter die Ebene der Junction, die eine Verbindung zwischen dem Wald von Saint-Germain und dem Wald von Marly wiederherstellen würde. Auch entlang des Straßenbahnsteigs werden Bäume neu gepflanzt.

In Saint-Cyr-l'École und Versailles wird das Fällen von Bäumen teilweise vor Ort bis zu mindestens einem Hektar und auf einem anderen, dessen Standort noch nicht festgelegt ist, kompensiert. In der Tat sind mehrere Gleise Gegenstand eingehender Studien, darunter Plantagen auf dem Satory-Plateau in der Nähe des RER-Bahnhofs Saint-Cyr.