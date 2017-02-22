Respekt für das historische Erbe und die Umwelt bei der Arbeit der Straßenbahn 13 Express
Ein umweltfreundliches Projekt
Die Straßenbahn 13 wird 7 Gemeinden in Yvelines bedienen. Die Arbeiten an der Straßenbahn 13 werden in einem Ansatz durchgeführt, der das historische und natürliche Erbe respektiert. Die Organisation der Arbeiten wurde in Absprache mit verschiedenen Gesprächspartnern festgelegt, um die klassifizierten Gebiete entlang der Strecke zu erhalten und die Auswirkungen auf die Waldumwelt so weit wie möglich zu begrenzen:
- Gemeinschaften,
- die Verwalter der Schlösser von Saint-Germain-en-Laye und Versailles,
- das Nationale Forstamt,
- alle staatlichen Dienste, die für Kulturerbe, Wälder und Umwelt zuständig sind: Architekt der Gebäude Frankreichs, regionale und interdepartementale Direktion für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten usw.
Ein Projekt, das den Vorschriften entspricht
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) hat alle erforderlichen Genehmigungen für den Beginn der Arbeiten erhalten:
- Erklärung der Gemeinnützigkeit mit befürwortender Stellungnahme des Untersuchungskommissars
- Rodungsgenehmigung der Präfektur mit hohem Ersatzniveau: 4m² bepflanzt für 1m² Schnitt
- Einstimmig befürwortende Stellungnahme der Nationalen Kommission für historische Denkmäler
Ein Projekt, das in ein außergewöhnliches Erbe integriert ist
Die Straßenbahnlinie ist von den Schlössern Saint-Germain und Versailles aus nicht oder nur sehr wenig sichtbar. Die Perspektive vom und zum Schloss Saint-Germain bleibt erhalten. Die Baumausrichtungen werden im Umkreis von 500 Metern in der Nähe des Schlosses nicht verändert und darüber hinaus vollständig nachgebildet.
Ein sehr hohes Maß an landschaftlicher Integration wurde durch sorgfältige Entwicklungen des Straßenbahnsteigs und der Stationen rund um das Schloss respektiert: Begrünung des Bahnsteigs, hochwertige Materialien für den Bahnhof, Schaffung von Hügeln, die auf dem Gelände der Park- und Wartungswerkstatt gepflanzt wurden...
Ein 400% ökologisches Projekt
Die vom Projekt genutzte Waldfläche wird durch Baumpflanzungen und Waldverbesserungsarbeiten mindestens um das 4-fache kompensiert. Dieses Ausgleichsvolumen wurde vom Staat im Einvernehmen mit Île-de-France Mobilités festgelegt. Dies ist eine besonders hohe Quote für die Île-de-France.
Die in Saint-Germain-en-Laye vorgenommenen Baumfällungen werden im Wald von Saint-Germain so gut wie möglich kompensiert. Île-de-France Mobilités hat dem Staat mehrere Standorte vorgeschlagen, darunter die Ebene der Junction, die eine Verbindung zwischen dem Wald von Saint-Germain und dem Wald von Marly wiederherstellen würde. Auch entlang des Straßenbahnsteigs werden Bäume neu gepflanzt.
In Saint-Cyr-l'École und Versailles wird das Fällen von Bäumen teilweise vor Ort bis zu mindestens einem Hektar und auf einem anderen, dessen Standort noch nicht festgelegt ist, kompensiert. In der Tat sind mehrere Gleise Gegenstand eingehender Studien, darunter Plantagen auf dem Satory-Plateau in der Nähe des RER-Bahnhofs Saint-Cyr.
Ein unverzichtbares Projekt zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Staus
Die Express-Straßenbahn 13 wird 7 Gemeinden in Yvelines bedienen. Es wird das öffentliche Verkehrsnetz des Departements stärken, indem es die Wohn- und Beschäftigungsbereiche des Sektors direkt miteinander verbindet, um die Mobilität der Einwohner und Mitarbeiter des Departements zu erleichtern. Diese neue Linie wird täglich 21.000 Fahrgästen und 40.000 Fahrgästen zugute kommen, wenn sie nach Poissy und Achères verlängert wird.
Die Verbindung mit der RER A in Saint-Germain-en-Laye ist unerlässlich, um ein effizientes Verkehrsangebot anzubieten, das mit dem bestehenden Netz verbunden ist. Auf dem letzten Abschnitt bei der Ankunft in Saint-Germain RER wird auch die maximale Fahrgastlast der Straßenbahn erwartet.
Die Express-Straßenbahn 13 wird den Straßenverkehr zwischen dem Norden und dem Süden des Departements Yvelines reduzieren, indem sie eine effiziente, schnelle und komfortable Alternative zum Auto bietet.