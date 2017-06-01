Verkehrsrevolution: 75% der bestellten Züge

Eine Verstärkung für 13 Linien

Von den 158 ausgelieferten Zügen wurden 88 renoviert und 70 neu gebaut. Sie verkehren auf den Linien A (34 neue Züge), C (76 renovierte Züge), H (6 neue Züge), K (16 neue Züge), J und L (14 neue Züge) und U (6 renovierte Züge).

Die 83 Züge , die am 30. Mai für einen Betrag von 1,1 Milliarden Euro bestellt wurden, sind für die Linien N und D bestimmt. Diese von Bombardier in Crespin in Hauts-de-France hergestellten "Regio2N" werden ab 2019 in Betrieb genommen. Im Jahr 2021 werden alle Züge auf der Linie N vom gleichen Modell sein.

"Dieser neue Auftrag von Regio2N ist Teil der Verkehrsrevolution, für die ich mich vor mehr als anderthalb Jahren eingesetzt habe und die darauf abzielt, in fünf Jahren mehr als 700 Züge zu ersetzen oder zu renovieren", erklärte Valérie Pécresse. "Diese massiven Investitionen sind unerlässlich, um die Regelmäßigkeit unserer Zuglinien und den täglichen Komfort der Fahrgäste in der Region Paris zu verbessern", fügte sie hinzu.

Diese Bestellung kommt zu der kürzlich erfolgten Bestellung von 42 Regio2N-Zügen für die Linie R (Gare-de-Lyon – Montargis) hinzu. Züge, die ab Januar 2018 in Betrieb genommen werden sollen.