Verbinden Sie sich über die Touchscreens der Fahrgastunterstände der Stadt Paris mit HAPI

1 Jahr lang ist die Anwendung auf 100 Touchscreens frei zugänglich und ermöglicht es Reisenden, das Erbe der Region Île-de-France auf Englisch oder Französisch zu entdecken.

Auf den Touchscreens der Fahrgastunterstände bietet HAPI zwei Navigationsmöglichkeiten, um die Île-de-France zu entdecken.

"Um mich herum", um die schönsten Orte in der Nähe zu geolokalisieren und zu lokalisieren

"Au fil de mes envies", um Ideen für Ausflüge, Natur oder Kultur in der Ile-de-France zu finden und mehr über ihre Geschichte zu erfahren.

Mit einem QR-Code kann der Reisende auch die von der Anwendung Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) Vianavigo vorgeschlagene Reiseroute herunterladen.

Vom Musée des Arts Forains in Bercy bis zum Parc des Batignolles-Martin Luther King in Porte de Clichy, über die Cité des Sciences in Rosa Parks oder das Musée de la Gendarmerie in Melun ist die Île-de-France voll von kulturellen, historischen oder einfach nur Freizeitstätten.

HAPI ist eine Anwendung, mit der Sie das gesamte Erbe der Île-de-France in Reichweite des Zuges entdecken und Ihre Route finden können, um die schönsten Orte nach Ihren Wünschen zu erreichen. Schlösser, Denkmäler, Museen oder Künstlerhäuser, Parks und Wälder... Mit wenigen Klicks können Sie mit der Anwendung mit mehr als 700 kleinen historischen Geschichten durch Raum und Zeit reisen, die Sie lesen oder hören können.

Laden Sie die Hapi-App herunter