Fortbewegung bei Nacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln
2 bis 3 Millionen Fahrten pro Nacht in der Île-de-France
1,8 Millionen Fahrten werden jede Nacht von Montag auf Donnerstag unternommen, etwas mehr als 2 Millionen am Freitag und mehr als 3 Millionen am Samstag.
- Nachtfahrten machen zwischen 5 und 9 % der täglichen Fahrten aus.
- An Wochentagen finden fast drei Viertel der Nachtfahrten am späten Abend von 21 Uhr bis Mitternacht statt.
- 60% von ihnen reisen nachts außerhalb von Paris.
- Freizeit: der erste Grund für Reisen in der Nacht
- Mehr Reisen im Zusammenhang mit Freizeit in Paris, im Zusammenhang mit der Arbeit in den Vororten
- Längere Fahrten in der Nacht als tagsüber (6,4 bis 7,3 km je nach Nacht, verglichen mit 4,4 bis 5 km im Durchschnitt über einen ganzen Tag).
- Fahrten in der Nacht werden hauptsächlich von Männern durchgeführt, außer am Wochenende.
- Mehr als die Hälfte der nächtlichen Fahrten werden mit dem Auto und motorisierten Zweirädern zurückgelegt.
Welches Nachttransportangebot für Einwohner der Ile-de-France?
- Die Zug-RER- und U-Bahn-Linien verkehren das ganze Jahr über von 5:00 bis 01:00 Uhr an Wochentagen und bis 2:00 Uhr samstags für die U-Bahn.
- Das Nachtbusnetz der Ile-de-France, der Noctilien, verfügt jetzt über 48 Linien, die von 0:30 bis 5:30 Uhr morgens verkehren.
- Ein nächtliches Transportangebot für Silvester am 31. Dezember, das Musikfestival und für bestimmte Veranstaltungen wie das Finale der UEFA EURO 2016.
Perspektiven zur Verbesserung des Nachtverkehrsangebots
Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln mit schweren Verkehrsmitteln (Zug, U-Bahn) nicht nachgewiesen ist, und macht Vorschläge zur Verbesserung des Nachtangebots von Noctilien, zur Untersuchung des öffentlichen Verkehrs mit der U-Bahn bei Nacht nur in bestimmten Nächten und zur Stärkung der Artikulation zwischen alternativen Angeboten und Nachthaltestellen.
Infografik: Nachtverkehr in der Île-de-France. Wer reist nachts in der Île-de-France und warum? Wer? Pariser und Einwohner der Ile-de-France im Alter von 24 bis 35 Jahren sind diejenigen, die nachts am meisten reisen. Männer 60%, Frauen 40%. Warum Montag bis Donnerstag 27%, Samstag 80%. Wann? zwischen 21h und 00h.
Diese Studie basiert zum Teil auf Daten, die von OMNIL, dem Mobilitätsobservatorium der Île-de-France, gesammelt wurden. In dieser Studie werden auch mehrere Arbeitsmöglichkeiten zur Verbesserung des nächtlichen Verkehrs in der gesamten Region aufgezeigt.