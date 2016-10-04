Fortbewegung bei Nacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Perspektiven zur Verbesserung des Nachtverkehrsangebots

Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln mit schweren Verkehrsmitteln (Zug, U-Bahn) nicht nachgewiesen ist, und macht Vorschläge zur Verbesserung des Nachtangebots von Noctilien, zur Untersuchung des öffentlichen Verkehrs mit der U-Bahn bei Nacht nur in bestimmten Nächten und zur Stärkung der Artikulation zwischen alternativen Angeboten und Nachthaltestellen.