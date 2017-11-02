Einfacher unterwegs mit dem Smart Navigo
NAVIGO: ein Strauß innovativer Dienstleistungen in der Tasche
Der persönliche Bereich auf Navigo.fr erleichtert nun alle Online-Verfahren. Seit Juni 2016 (Einführung von Online-Kundendiensten) wurden mehr als 472.000 Navigo-Kundenkonten erstellt.
Neue angepasste Pakete: Île-de-France Mobilités bietet ab dem 1. Januar 2018 neue Navigo Jour-Pakete an, um den pünktlichen und erwarteten Bedürfnissen von Tages- oder Gelegenheitsreisenden gerecht zu werden.
Erfahren Sie mehr über Smart Navigo
Infografik: Neue Services für Smart Navigo. 2019-2021 Navigo Zahlungspost. Berechnen Sie die günstigsten Pakete basierend auf den Reisen im Monat. Ende eines Pakets im Jahr 2016, neuer Navigo-Online-Service, Verlängerung oder Aussetzung des Pakets, Bescheinigung zur Erstattung an den Arbeitgeber, Änderung der Bankverbindung.