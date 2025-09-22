Straßenbahn-Sicherheitsregel: 6 Sekunden, die alles verändern können
Weil wir es eilig haben, wir sind es gewohnt, jeden Tag die gleiche Reise zu machen, wir haben den Kopf woanders oder die Nase am Telefon geklebt: Am Ende achten wir nicht mehr.
Aber ein Blick macht den Unterschied. Für Sie, Ihre Sicherheit, wie die anderer, und für die Straßenbahnfahrer, die jeden Tag ihre Wachsamkeit verdoppeln müssen, für diejenigen, denen es fehlt.
Eine kleine Geste, die den Unterschied macht
In der Île-de-France liegt die Rate der Straßenbahnunfälle unter dem nationalen Durchschnitt*, trotz der Größe des Netzes, das allein 31 % der Straßenbahnfahrten in ganz Frankreich ausmacht. Auf den Straßenbahnlinien der Ile-de-France kommt es jedoch weiterhin zu Zwischenfällen.
Im Jahr 2024 betrafen 84 % der schwerwiegenden Vorfälle keine Autos, sondern systematisch Fußgänger, Roller oder Radfahrer, die Ampeln nicht respektierten oder sich nicht die Zeit nahmen, vor dem Überqueren hinzuschauen.
Straßenbahn, ein Riese mit einem eisernen Herzen
Wir sind es gewohnt, ihn vorbeiziehen zu sehen, mit ihm zwischen Autos, Fahrrädern, Rollern und den Bewegungen der Stadt zu leben. Vielleicht ein bisschen zu sehr daran gewöhnt.
Leise, langsamer als eine U-Bahn oder ein Zug (mit seinen 40 km/h Reisegeschwindigkeit) und im Gegensatz zu Bussen auf einer reservierten Spur fahrend, gilt die Straßenbahn (fälschlicherweise) als harmlos.
Ein Sympathiekapital, das ihm einen Streich spielt, denn Straßenbahnen sind tonnenschwere Metallkolosse, die im Falle einer Kollision mit einem überquerenden Fußgänger oder einem rücksichtslosen Radfahrer sehr großen Schaden anrichten können.
6 Sekunden: Eine neue Straßenbahnsicherheitskampagne zur Sensibilisierung der Fahrgäste
Sechs Sekunden dauert es, bis eine Straßenbahn anhält, nachdem der Fahrer die Notbremsung eingelegt hat.
Sechs Sekunden sind für Laetitia, Frédéric oder Cyril, Straßenbahnfahrer in der Île-de-France, sowohl sehr kurz als auch sehr lang.
Jeden Tag müssen die Fahrer das Verhalten der Benutzer antizipieren, um Unfälle auf dem Netz der Ile-de-France zu vermeiden. Vermeidbare Zwischenfälle.
Diese 6 Sekunden trennen eine gewöhnliche Fahrt von einem vermeidbaren Unfall. Seien Sie zu Ihrer Sicherheit und der aller anderen in der Nähe der Straßenbahnen wachsam.
Ein Blick, eine Sekunde Aufmerksamkeit, das ist alles, was es braucht, damit alle sicher ankommen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Straßenbahnfahrten zu einem ruhigen und ereignislosen Erlebnis machen.
* Der Durchschnitt im Jahr 2024 in der Île-de-France liegt bei 0,23 Vorfällen pro 10.000 km. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 0,3.