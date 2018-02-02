Eine Website, um alles über Mobilitätspläne zu erfahren
Der Mobilitätsplan
Die Umsetzung eines Mobilitätsplans, der früher als Unternehmensreiseplan bezeichnet wurde, besteht in der Einführung nachhaltiger Mobilitätspraktiken für Reisen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens (Mitarbeiter, Kunden, Besucher usw.).
Durch die Förderung umweltfreundlicherer, sichererer und kostengünstigerer Reisen und die Verringerung des Reisebedarfs, wo immer dies möglich ist, trägt der Mobilitätsplan dazu bei, die Produktivität des Unternehmens und die Lebensqualität seiner Mitarbeiter und damit seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Ziel eines Mobilitätsplans ist es, alle betroffenen Akteure zusammenzubringen, um gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln. Unternehmen können die Arbeitsorganisation (flexiblere Arbeitszeiten, Durchgangsbüros, Telearbeit, Standortgruppierung usw.) und die Reisepraktiken (Fahrgemeinschaften, Fahrraddienste usw.) anpassen. Kommunen können Unternehmen unterstützen, indem sie Einrichtungen für Busse, Fahrräder oder Fußgänger schaffen. Île-de-France Mobilités greift ein, indem es das Verkehrsangebot an die sich ändernden Bedürfnisse anpasst und neue Dienstleistungen anbietet (Park-and-Ride-Anlagen, Véligo-Schließfächer usw.).
Ziel ist es auch, die Mitarbeiter durch eine nachhaltige Animation des Mobilitätsplans für die Herausforderungen des Reisens zu sensibilisieren. Um eine signifikante Verhaltensänderung zu ermöglichen, ist es in der Tat unerlässlich, die Dynamik der Mobilitätspläne im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.
Fast 12 Millionen berufsbezogene Fahrten werden täglich von den Einwohnern der Ile-de-France unternommen. Sie machen einen erheblichen Teil der Nutzung von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln aus, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.
Diese Reisen sind daher eine große Herausforderung für Île-de-France Mobilités, die als Organisator nachhaltiger Mobilität daran arbeitet, das Reisen für alle Bedürfnisse der Reisenden zu erleichtern.
Wofür werden sie verwendet? Optimieren Sie Geschäftsreisen und verbessern Sie die Lebensqualität. Wer ist betroffen? 7000 Unternehmen und 1000 Verwaltungen in der Île-de-France. Wer profitiert? Mitarbeiter (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Besucher), Gebiete, Gemeinschaften
Wie reichen Sie Ihren Mobilitätsplan ein?
Île-de-France Mobilités hat eine Website eröffnet, die der Erklärung von Mobilitätsplänen gewidmet ist: www.plansdemobilite-iledefrance.fr. Jedes betroffene Unternehmen muss lediglich ein Konto erstellen und seinen Mobilitätsplan über das Online-Formular übermitteln.
Auf dieser Website finden Sie auch Informationen zu regulatorischen Verpflichtungen sowie praktische Informationen zur Erstellung eines Mobilitätsplans. Eine FAQ wird regelmäßig erweitert und Fragen können direkt an die Teams von Île-de-France Mobilités gestellt werden.
Das Pro'Mobility-Netzwerk zur Unterstützung von Unternehmen im Alltag
Pro'Mobilité ist ein Netzwerk von Akteuren in der Region Île-de-France, das bei der Umsetzung von Mobilitätsplänen in der Île-de-France hilft. Dieses Netzwerk stellt den Unternehmen eine www.promobilite.fr Website zur Verfügung, die Informationen und methodische Instrumente (Musterspezifikationen, Fragebögen usw.) bereitstellt. Das Netzwerk fördert innovative Lösungen, bereits erfolgreich umgesetzte Ansätze und erleichtert den Erfahrungsaustausch.
Unternehmen können sich auch mit Mobilitätsberatern aus dem Pro'Mobilité-Netzwerk in Verbindung setzen. Diese Berater, die über das gesamte regionale Gebiet verteilt sind, begleiten und beraten die Unternehmen bei der Entwicklung ihres Mobilitätsplans: Definition der Ziele, des Budgets, langfristige Überwachung, um die richtigen Initiativen aufrechtzuerhalten usw. Sie informieren auch über etwaige Finanzierungen der ADEME und der Region Île-de-France. Die Kontaktdaten der Berater finden Sie auf der Website von Pro'Mobilité.