Eine Website, um alles über Mobilitätspläne zu erfahren

Der Mobilitätsplan

Die Umsetzung eines Mobilitätsplans, der früher als Unternehmensreiseplan bezeichnet wurde, besteht in der Einführung nachhaltiger Mobilitätspraktiken für Reisen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens (Mitarbeiter, Kunden, Besucher usw.).

Durch die Förderung umweltfreundlicherer, sichererer und kostengünstigerer Reisen und die Verringerung des Reisebedarfs, wo immer dies möglich ist, trägt der Mobilitätsplan dazu bei, die Produktivität des Unternehmens und die Lebensqualität seiner Mitarbeiter und damit seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Ziel eines Mobilitätsplans ist es, alle betroffenen Akteure zusammenzubringen, um gemeinsame Maßnahmen zu entwickeln. Unternehmen können die Arbeitsorganisation (flexiblere Arbeitszeiten, Durchgangsbüros, Telearbeit, Standortgruppierung usw.) und die Reisepraktiken (Fahrgemeinschaften, Fahrraddienste usw.) anpassen. Kommunen können Unternehmen unterstützen, indem sie Einrichtungen für Busse, Fahrräder oder Fußgänger schaffen. Île-de-France Mobilités greift ein, indem es das Verkehrsangebot an die sich ändernden Bedürfnisse anpasst und neue Dienstleistungen anbietet (Park-and-Ride-Anlagen, Véligo-Schließfächer usw.).

Ziel ist es auch, die Mitarbeiter durch eine nachhaltige Animation des Mobilitätsplans für die Herausforderungen des Reisens zu sensibilisieren. Um eine signifikante Verhaltensänderung zu ermöglichen, ist es in der Tat unerlässlich, die Dynamik der Mobilitätspläne im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.

Fast 12 Millionen berufsbezogene Fahrten werden täglich von den Einwohnern der Ile-de-France unternommen. Sie machen einen erheblichen Teil der Nutzung von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln aus, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.

Diese Reisen sind daher eine große Herausforderung für Île-de-France Mobilités, die als Organisator nachhaltiger Mobilität daran arbeitet, das Reisen für alle Bedürfnisse der Reisenden zu erleichtern.