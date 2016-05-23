Fragen / Antworten zu digitalen Dienstleistungen für Reisende und Smart Navigo

Das digitale Programm von Île-de-France Mobilités ist ein ehrgeiziger Aktionsplan zur Entwicklung digitaler Dienste für Reisende, um ihre Fahrten im Verkehr der Ile-de-France und ihre Reisen in der Île-de-France zu erleichtern und zu verbessern.

Dieser Plan wird es ermöglichen, schrittweise nützliche und innovative Dienste einzuführen, die die Fähigkeit aller Reisenden verbessern, nachhaltige und an ihre Bedürfnisse angepasste Verkehrsmittel zu wählen: neue Informationsdienste; neue Ticketing-Dienstleistungen; Entwicklung offener Daten; Verbesserung der regionalen Mobilität durch bessere Kenntnis der Bedürfnisse des multimodalen Reisens der Reisenden (Fahrgemeinschaften, Radfahren, VTC-Taxis ,...)

Erfahren Sie mehr: FAQ – Digitale Dienste für Reisende und Smart Navigo