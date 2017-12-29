Smart Navigo: neue innovative und beispiellose Dienstleistungen

Die digitale Revolution im öffentlichen Verkehr ist auch die Transformation der Nutzung des Navigo-Passes und die fortschreitende Entmaterialisierung der tickets des Verkehrs. Der Navigo-Pass wird zu einer universellen Unterstützung der Intermodalität, um das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern, und vereint immer mehr Reiselösungen auf demselben Träger. Nach dem Selbstbedienungs-Fahrradverleih (Vélib', Cristolib, VélO2) und dem sicheren Parkplatz Véligo haben seit 2017 auch alle Navigo-Abonnenten die Möglichkeit, ein Autolib'-Abonnement in ihre Karte zu integrieren.