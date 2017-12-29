Smart Navigo: neue innovative und beispiellose Dienstleistungen
Aus diesem Grund hat Valérie Pécresse im Juni 2016 beschlossen, die Initiative "Smart Navigo" zu starten, indem sie ein Paket innovativer digitaler Dienste für die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France einsetzt. Vianavigo beteiligt sich seit 2017 an diesem Ansatz mit neuen Funktionen auf der Website und in der App, die an Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Radfahrer und Mitfahrgelegenheiten angepasst sind, eine Premiere in Frankreich.
Navigo Smart App mit Routendetails
Die digitale Revolution im öffentlichen Verkehr ist auch die Transformation der Nutzung des Navigo-Passes und die fortschreitende Entmaterialisierung der tickets des Verkehrs. Der Navigo-Pass wird zu einer universellen Unterstützung der Intermodalität, um das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern, und vereint immer mehr Reiselösungen auf demselben Träger. Nach dem Selbstbedienungs-Fahrradverleih (Vélib', Cristolib, VélO2) und dem sicheren Parkplatz Véligo haben seit 2017 auch alle Navigo-Abonnenten die Möglichkeit, ein Autolib'-Abonnement in ihre Karte zu integrieren.
Diese digitale Entwicklung im Dienste des täglichen Lebens der Reisenden wird es ihnen bald ermöglichen, ihr Smartphone einfach zu nutzen, um ihre Transport ticket zu kaufen und die Validierungsportale zu passieren. Diese Innovation steht im Mittelpunkt des Programms zur Modernisierung des Ticketings, um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu vereinfachen. Es wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 getestet.