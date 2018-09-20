Die Société du Grand Paris hat im Einvernehmen mit Île-de-France Mobilités Alstom mit der Lieferung des rollenden Materials für die Linien 15, 16 und 17 des Grand Paris Express beauftragt
Der Vertrag, der vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird, beläuft sich auf einen Betrag von bis zu 1,3 Milliarden Euro für die Entwicklung und Lieferung von bis zu 1.000 Wagen (183 Züge), die in zwei Versionen mit Zuglänge, 3 und 6 Wagen, eingesetzt werden.
Am 11. Juli 2018 genehmigte Île-de-France Mobilités eine erste Tranche in Höhe von 680 Millionen Euro zur Deckung der Ausgaben, die für den Erwerb der ersten 53 Züge des Grand Paris Express erforderlich sind.
Diese neuen Hochleistungs-Eisenbahn-U-Bahnen können im fahrerlosen Automatikmodus bis zu 110 km/h fahren und bestehen aus 6-teiligen Zügen auf der Linie 15 und 3-teiligen Zügen auf den Linien 16 und 17.
Die ersten Züge werden 2022 das Werk für den kommerziellen Betrieb bis 2024 verlassen, mit einer geschätzten Anzahl von 23 3-teiligen Zügen für die ersten Umläufe auf der Linie 16 und 30 Zügen mit 6 Wagen für die Linie 15 Süd.
Diese Züge werden den zukünftigen Betreibern von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellt, die somit über eine Ausrüstung der neuen Generation verfügen, die von den neuesten Technologien profitiert und eine hohe Leistung bietet. Das Reiseerlebnis kombiniert Komfort und Geschwindigkeit.
Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und der Île de France Mobilité: "Mit Klimaanlage, Videoschutz, USB-Steckdosen und effizienten Informationstools an Bord werden diese neuen Züge von Île-de-France Mobilités den Nutzern der nächsten Linien der Pariser U-Bahn das hohe Maß an Komfort und Sicherheit bieten, das ich bei allen Bestellungen neuer Geräte verlange. U-Bahnen, aber auch Züge, RER, Busse oder Straßenbahnen. Diese U-Bahnen werden auch ein Zeichen für die Modernität und Dynamik der führenden Wirtschaftsregion Europas sein. »
Eine neue Erfahrung des Reisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die neuen U-Bahnen der Linien 15, 16 und 17 sind über die gesamte Länge der Züge geöffnet und bieten den Fahrgästen ein Gefühl von Geselligkeit, Platz und Komfort. Dank der 3 breiten Türen pro Seite ermöglichen sie eine große Fließfähigkeit bei den Ein- und Ausgängen sowie eine erleichterte Bewegung der Passagiere während der Fahrten. Die Ausstattung wurde so konzipiert, dass sie dank Klimaanlage, Beleuchtung und Sitzgelegenheiten ein hohes Maß an Komfort ermöglicht. Es wird auch Konnektivität für Passagiere bieten, dank USB-Ladebuchsen für Mobiltelefone. Schließlich bietet die Endstruktur eine Panoramaöffnung mit einer breiten Windschutzscheibe.
Die neuen U-Bahnen der Linien 15, 16 und 17 garantieren ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Jeder Zug kann in der 3-teiligen Version (54 Meter) bis zu 500 Fahrgäste und in der 6-teiligen Version (108 Meter) bis zu 1.000 Fahrgäste befördern. Besonderes Augenmerk wird auf die Optimierung der Wartung gelegt. Das On-Board-Diagnosesystem meldet Informationen über den Zustand der Zugausrüstung und gibt dem Wartungspersonal einen vollständigen Überblick über den Zustand der Flotte, was die Planung von korrektiven und vorausschauenden Wartungsaufgaben erleichtert, die zwischen zwei kommerziellen Diensten durchgeführt werden müssen.
Mehrere Innovationen werden die Umweltleistung dieser neuen Ausrüstung gewährleisten, ein unbestreitbarer Vorteil für den Betrieb. Traktions- und Hilfswandler werden von den neuesten Technologien profitieren, um sicherzustellen, dass der Energieverbrauch optimiert wird. Besonderes Augenmerk wird auf Lärmemissionen, Vibrationen und atmosphärische Emissionen gelegt. Die Minimierung der Bremspartikelemissionen wird durch elektrisches Bremsen bis zu sehr niedrigen Geschwindigkeiten erreicht, wodurch der Einsatz von Bremsscheiben begrenzt wird. Darüber hinaus trägt die Rückgewinnung von Bremsenergie zum Aufladen der Batterien oder zur Versorgung des allgemeinen Stromnetzes bei. Schließlich liegt die Recyclingquote bei mehr als 96 % und die Verwertungsquote des Zuges gemäß den geltenden europäischen Normen bei mehr als 98 %.
Um dieses Großprojekt durchzuführen, werden insgesamt 350 Alstom-Mitarbeiter in Frankreich an diesem Projekt arbeiten, darunter 150 erfahrene Ingenieure. Dank dieses Projekts werden in Frankreich mehr als 1150 Arbeitsplätze im französischen Eisenbahnsektor erhalten. Sechs französische Standorte werden diese neue Ausrüstung entwickeln und herstellen. Der Standort Valenciennes Petite-Forêt wird für das Projektmanagement, die Studien, die Entwicklung, die Produktion, die Montage und die Validierung der Züge zuständig sein. Fünf weitere Alstom-Standorte in Frankreich werden die Komponenten entwickeln und produzieren: Le Creusot für die Drehgestelle, Ornans für die Motoren, Tarbes für die Traktionssysteme, Villeurbanne für die Bordelektronik und das Fernwartungssystem sowie Saint Ouen für das Design.
Infografik: Alstom-Logo, Île-de-France mobilités, Société du Grand Paris