Die Société du Grand Paris hat im Einvernehmen mit Île-de-France Mobilités Alstom mit der Lieferung des rollenden Materials für die Linien 15, 16 und 17 des Grand Paris Express beauftragt

Eine neue Erfahrung des Reisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die neuen U-Bahnen der Linien 15, 16 und 17 sind über die gesamte Länge der Züge geöffnet und bieten den Fahrgästen ein Gefühl von Geselligkeit, Platz und Komfort. Dank der 3 breiten Türen pro Seite ermöglichen sie eine große Fließfähigkeit bei den Ein- und Ausgängen sowie eine erleichterte Bewegung der Passagiere während der Fahrten. Die Ausstattung wurde so konzipiert, dass sie dank Klimaanlage, Beleuchtung und Sitzgelegenheiten ein hohes Maß an Komfort ermöglicht. Es wird auch Konnektivität für Passagiere bieten, dank USB-Ladebuchsen für Mobiltelefone. Schließlich bietet die Endstruktur eine Panoramaöffnung mit einer breiten Windschutzscheibe.

Die neuen U-Bahnen der Linien 15, 16 und 17 garantieren ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Jeder Zug kann in der 3-teiligen Version (54 Meter) bis zu 500 Fahrgäste und in der 6-teiligen Version (108 Meter) bis zu 1.000 Fahrgäste befördern. Besonderes Augenmerk wird auf die Optimierung der Wartung gelegt. Das On-Board-Diagnosesystem meldet Informationen über den Zustand der Zugausrüstung und gibt dem Wartungspersonal einen vollständigen Überblick über den Zustand der Flotte, was die Planung von korrektiven und vorausschauenden Wartungsaufgaben erleichtert, die zwischen zwei kommerziellen Diensten durchgeführt werden müssen.

Mehrere Innovationen werden die Umweltleistung dieser neuen Ausrüstung gewährleisten, ein unbestreitbarer Vorteil für den Betrieb. Traktions- und Hilfswandler werden von den neuesten Technologien profitieren, um sicherzustellen, dass der Energieverbrauch optimiert wird. Besonderes Augenmerk wird auf Lärmemissionen, Vibrationen und atmosphärische Emissionen gelegt. Die Minimierung der Bremspartikelemissionen wird durch elektrisches Bremsen bis zu sehr niedrigen Geschwindigkeiten erreicht, wodurch der Einsatz von Bremsscheiben begrenzt wird. Darüber hinaus trägt die Rückgewinnung von Bremsenergie zum Aufladen der Batterien oder zur Versorgung des allgemeinen Stromnetzes bei. Schließlich liegt die Recyclingquote bei mehr als 96 % und die Verwertungsquote des Zuges gemäß den geltenden europäischen Normen bei mehr als 98 %.

Um dieses Großprojekt durchzuführen, werden insgesamt 350 Alstom-Mitarbeiter in Frankreich an diesem Projekt arbeiten, darunter 150 erfahrene Ingenieure. Dank dieses Projekts werden in Frankreich mehr als 1150 Arbeitsplätze im französischen Eisenbahnsektor erhalten. Sechs französische Standorte werden diese neue Ausrüstung entwickeln und herstellen. Der Standort Valenciennes Petite-Forêt wird für das Projektmanagement, die Studien, die Entwicklung, die Produktion, die Montage und die Validierung der Züge zuständig sein. Fünf weitere Alstom-Standorte in Frankreich werden die Komponenten entwickeln und produzieren: Le Creusot für die Drehgestelle, Ornans für die Motoren, Tarbes für die Traktionssysteme, Villeurbanne für die Bordelektronik und das Fernwartungssystem sowie Saint Ouen für das Design.