Der STIF löst ab Donnerstag das "Anti-Pollution"-Paket aus

Ein besonderer ticket zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung

Die Persistenz dieser Ozonkonzentration in der Atmosphäre der Ile-de-France ist insbesondere auf die starke Hitze der letzten Tage zurückzuführen. Auf Antrag von Valérie Pécresse, Präsidentin von STIF und der Region Ile-de-France, richtet STIF am Donnerstag, den 22. Juni, das Anfang des Jahres geschaffene Paket "Anti-Pollution" für alle Zonen zu einem Anreizpreis von 3,80 € ein.



Ziel dieser neuen ticket ist es, die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, ihre Fahrzeuge in der Garage zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen, die weniger umweltschädlich sind.



Die Kosten für diese Maßnahme werden auf 500.000 Euro pro Tag geschätzt.