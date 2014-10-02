T Zen 3 zwischen Porte de Pantin und Pavillon-sous-Bois

Der T Zen 3 wird das bestehende Verkehrsangebot in der Region stärken. Der T Zen 3 wird in der Tat mit den Straßenbahnen T1, T3b und T4, der Linie 5 der U-Bahn, der RER E, dem zukünftigen Tram-Express Nord und der zukünftigen Linie 15 der automatischen U-Bahn übereinstimmen. Es wird somit zur wirtschaftlichen Entwicklung des Territoriums beitragen.

Die Ankunft des T Zen 3 wird auch von der Neuqualifizierung der ehemaligen RN 3 und der Stadtsanierung begleitet.