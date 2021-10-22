T Zen 4 und T Zen 5, die 1. 100% elektrischen 24-Meter-Busse in der Île-de-France
24 Meter lang, zwei Blasebälge, kein Lärm oder fast, weil sie 100% elektrisch sind, direkt durch Bodenkontakt (an Terminals und an einigen Zwischenstationen) aufgeladen, schneller, weil fast vollständig auf dedizierten Fahrspuren und immer Vorrang an Ampelkreuzungen : Dies ist der Ausweis der neuen Busse T Zen 4 und T Zen 5 , die bald von Viry-Châtillon nach Corbeil-Essonne fahren werden, und von Paris 13. nach Choisy-le-Roi.
Geräumiger, leiser, schneller, vollständig zugänglich und wirklich komfortabel
Der T Zen 4 und der T Zen 5 werden die ersten 100% elektrischen Busse in der Region Paris sein, die eine so große Spurweite aufweisen: 24 Meter lang!
Mit einer eigenen Fahrspur auf dem größten Teil ihrer Strecke mit Vorrang an Ampelkreuzungen können sie jeweils nicht weniger als 140 Fahrgäste (gegenüber 70 für einen herkömmlichen Bus und 100 für einen 18-Meter-Gelenkbus) unter optimalen Bedingungen für Komfort und Modernität befördern: Platz, Licht, Klimaanlage, Videoüberwachung, visuelle und akustische Fahrgastinformationen in Echtzeit.
100% zugänglich
Die Busse der Linien T Zen 4 und 5 werden dank ihrer breiten Schiebetüren und des integrierten Niederflurbodens, der den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen am Bahnhof sowie den Verkehr in den Bussen erleichtert, auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) vollständig zugänglich sein.
Der Bau der T Zen 4 und 5 ist abgestimmt!
Île-de-France Mobilités hat das Angebot des Konsortiums VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA für den Bau der neuen Busse TZEN 4 und TZEN 5 ausgewählt. Eine von der Ausschreibungskommission bestätigte Wahl, über die am 11. Oktober 2021 im Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités abgestimmt wurde.