T Zen 4 und T Zen 5, die 1. 100% elektrischen 24-Meter-Busse in der Île-de-France

Geräumiger, leiser, schneller, vollständig zugänglich und wirklich komfortabel

Der T Zen 4 und der T Zen 5 werden die ersten 100% elektrischen Busse in der Region Paris sein, die eine so große Spurweite aufweisen: 24 Meter lang!

Mit einer eigenen Fahrspur auf dem größten Teil ihrer Strecke mit Vorrang an Ampelkreuzungen können sie jeweils nicht weniger als 140 Fahrgäste (gegenüber 70 für einen herkömmlichen Bus und 100 für einen 18-Meter-Gelenkbus) unter optimalen Bedingungen für Komfort und Modernität befördern: Platz, Licht, Klimaanlage, Videoüberwachung, visuelle und akustische Fahrgastinformationen in Echtzeit.