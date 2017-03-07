Runder Tisch 2017: Welche nachhaltige und innovative Finanzierung für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France?

Präsentation der Stakeholder und des Kontexts:

Valérie Pécresse : Präsidentin der Region Île-de-France und des Rates des Syndicat des Transports d'Île-de-France

Stéphane Beaudet: Vizepräsident der Region Île-de-France, zuständig für Verkehr

Jasmine Camara: Präsidentin der Wirtschafts- und Tarifkommission des Syndicat des Transports d'Île-de-France

Yves Crozet: Professor an der Universität Lyon-II

Jean Paul Bailly: Ehemaliger CEO von La Poste und RATP

Fabien Leurent : Professor Ecole des Ponts

Marc Pélissier: Präsident der AUT Île-de-France

Didier Kling: Präsident der IHK Paris Île-de-France

Jacques Mellon: Designbüro 2b2p

Alle von Île-de-France Mobilités vertraglich vereinbarten oder vereinbarten Verkehrsausgaben (Betriebsvertrag, Schülerbeförderung, PMR, IFER-Gebühr, PMR-Gebühr, IFER-Gebühr SNCF Réseau usw.) machen mehr als 90 % der Betriebskosten von Île-de-France Mobilités aus (Daten von 2016).

Die Betriebseinnahmen von Île-de-France Mobilités setzen sich hauptsächlich aus der Zahlung öffentlicher Beihilfen für den Verkehr zusammen (Daten von 2016). Darüber hinaus leisten die Einnahmen der Nutzer auch einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Verkehrs in der Region Île-de-France.

Der Verkehr bleibt ein strukturell defizitärer öffentlicher Dienst, der zusätzlich zu den Einnahmen, die die Verkehrsunternehmen von den Nutzern erhalten, Mittel von den lokalen Behörden und die Mobilisierung der VT erfordert.

Île-de-France Mobilités wird in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen, die die derzeitigen finanziellen Gleichgewichte in Frage stellen werden. Diese Fragen beziehen sich auf die Bereiche Investitionen und Betrieb.

Bei den Investitionen beläuft sich der Finanzierungsbedarf von Île-de-France Mobilités im Zeitraum 2017/2030 auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Aufgrund des neuen Angebots und des Grand Paris Express werden die Betriebskosten bis 2030 1,8 Milliarden Euro pro Jahr über dem aktuellen Niveau liegen.