SMS-Ticket
Erinnerung an andere Experimente:
- Validierung mit Ihrem Telefon (NFC)
- Navigo Liberté + (jeden Monat wird dem Benutzer die Anzahl der von ihm durchgeführten Fahrten in Rechnung gestellt)
- Navigo Easy (Karte, auf der Sie Ticketbücher aufladen können)
Eine Modernisierung des Ticketing-Systems, die notwendig ist, um den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern
- Verfügbar für die größte Anzahl: SMS-Technologie offen für ein sehr breites Publikum, es reicht aus, ein Mobiltelefon zu haben, auch ein sehr altes
- Praktisch: Kein Wechselgeld erforderlich
- Zeitersparnis: Der Kauf eines Bordtickets für den Fahrer ist viel länger als das Entwerten Ihres Tickets. Dieser Vorgang verzögert auch alle Fahrgäste des Busses, da sich der Fahrer während dieser Zeit nicht seiner Hauptaufgabe widmen kann, nämlich dem Fahren des Busses. Er kann kaum die tickets der Beförderung anderer Passagiere überprüfen.
- Betrugsbekämpfung: Beseitigt die Ausrede des Geldmangels für Betrüger und ermöglicht es dem Fahrer, sich auf die Überprüfung der Transport tickets aller Fahrgäste zu konzentrieren, die in den Bus einsteigen.
Ein einfach zu bedienender Service
Nur 3 Schritte:
- Vor dem Einsteigen in den Bus: Der Nutzer sendet den Netzwerknamen (z.B. TICE an Evry) per SMS an 93100. Diese SMS kostet 2€, den gleichen Preis wie die an Bord der Busse gekauften Tickets. Es ist 1 Stunde ab Versand der SMS für eine Reise ohne Verbindung gültig. Der Dienst ist in den Netzen von Orange, SFR, Bouygues und Free verfügbar.
- Erhalt des Transport ticket: Sobald der Code gesendet wurde, erhält der Benutzer eine vollständige Transport ticket auf sein Mobiltelefon zurück.
- Beim Einsteigen in den Bus: Der Nutzer legt dem Fahrer seine Transport ticket telefonisch vor.
Liste der Netzwerke, die den SMS-Ticket-Service anbieten
- VALBUS: alle Linien des VALBUS-Netzes von LACROIX CARS
- VALOISE: alle Linien des LACROIX CARS VALOISE-Netzes
- PHEBUS: alle Linien des PHEBUS-Netzes von KEOLIS VERSAILLES
- EXP34: Expresslinie 34 des TRANSDEV-Expressnetzes Seine-et-Marne
- TICE: alle Leitungen des TICE-Netzes außer den Linien 510 und 510P
- FILEO: alle Linien des FILEO-Netzes
- CEOBUS: Linien 9507, 9516 und 9517 des CEOBUS-Netzes VALLEE DE L'OISE
- PARISIS: alle Linien des PARISIS-Netzes von CARS LACROIX
Physische Points of Interest der Busnetze der äußeren Vororte, die seit dem 1. September 2018 mit dem SMS-Zugangsticketsystem an Bord experimentieren.