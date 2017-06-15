Alle an Bord des Zuges der Zivilisationen!

Kulturerbe im Rampenlicht

Statuetten, Masken, Ornamente und zeremonielle Gegenstände der Maya-Zivilisationen, (Wieder-)Entdeckung der Völker des Amazonas-Regenwaldes oder der Inselkulturen Ozeaniens; Keramik, Textilien, Schmuck aus Afrika oder traditionelle Trachten aus Asien: Die Initiative ist ein echtes Tor zur Welt. Jeder Zug zeigt Werke aus vier Kontinenten: Afrika, Ozeanien, Asien und Amerika. Die 372.000 täglichen Fahrgäste der Linie E können sich eine Reise an der Kreuzung kultureller und historischer Einflüsse leisten, ganz im Sinne des Museums Quai Branly, das Jaques Chirac am Herzen lag.

Fast drei Wochen lang wurde der Zug der Künste und Zivilisationen in Saint-Pierre-les-Corps in der Nähe von Tours komplett neu dekoriert. Fast 600 m² Vinyl wurden verwendet, um ein riesiges Puzzle aus 890 Paneelen zu erstellen, das den Zug mit der Laminierungstechnik bedeckt.

