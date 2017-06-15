Alle an Bord des Zuges der Zivilisationen!
Kulturerbe im Rampenlicht
Statuetten, Masken, Ornamente und zeremonielle Gegenstände der Maya-Zivilisationen, (Wieder-)Entdeckung der Völker des Amazonas-Regenwaldes oder der Inselkulturen Ozeaniens; Keramik, Textilien, Schmuck aus Afrika oder traditionelle Trachten aus Asien: Die Initiative ist ein echtes Tor zur Welt. Jeder Zug zeigt Werke aus vier Kontinenten: Afrika, Ozeanien, Asien und Amerika. Die 372.000 täglichen Fahrgäste der Linie E können sich eine Reise an der Kreuzung kultureller und historischer Einflüsse leisten, ganz im Sinne des Museums Quai Branly, das Jaques Chirac am Herzen lag.
Fast drei Wochen lang wurde der Zug der Künste und Zivilisationen in Saint-Pierre-les-Corps in der Nähe von Tours komplett neu dekoriert. Fast 600 m² Vinyl wurden verwendet, um ein riesiges Puzzle aus 890 Paneelen zu erstellen, das den Zug mit der Laminierungstechnik bedeckt.
Bunte Züge
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und SNCF hatten bereits in der Vergangenheit ähnliche Initiativen vorgeschlagen. Die Linie C wurde daher in den Farben des Schlosses von Versailles geschmückt, um den Besuch sowohl bei Touristen als auch bei Einwohnern der Ile-de-France zu fördern. Das Kino war auf der Linie D geehrt worden, während ein Zug der Impressionisten zwischen Paris Saint-Lazare und Auvers-sur-Oise gebaut worden war.
Initiativen, die darauf abzielen, das französische Erbe zu ehren und es einem breiten Publikum, Touristen oder Einheimischen, vorzustellen.
Der Zug der Zivilisationen wurde am Donnerstag, den 15. Juni 2017 im Gare de l'Est eingeweiht, bevor er kreuz und quer durch den Osten der Île-de-France fuhr.
