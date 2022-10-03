Die Francilien kommen auf der Linie Paris <> Provins an!

Mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

Die Ankunft des Francilien auf einer Linie führt zu einem Leistungssprung, es wird geschätzt, dass der Pünktlichkeitsgewinn des Zweigs Paris <> Provins der Linie P 1,2 Punkte beträgt.

Die Züge der Ile-de-France haben sich bereits in Bezug auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Pünktlichkeit bewährt, insbesondere auf den Linien Paris Saint-Lazare (Linie L und Linie J) und Paris-Nord (Linie H und Linie K) mit einer kumulierten Pünktlichkeit von 93 % bis mehr als 95 % Mitte 2022.

In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Es verfügt über eine Gleitschutzausrüstung, die besonders im Herbst nützlich ist, um sich an die Folgen von "toten Blättern" anzupassen. Besonders nützlich auf diesem Zweig der Linie P, der viele Waldgebiete durchquert.

Die Anhebung der Bahnsteige in Kombination mit der Vergrößerung der Breite der Türen erleichtert das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste und eliminiert so die Faktoren möglicher Verspätungen am Bahnhof.