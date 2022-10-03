Die Francilien kommen auf der Linie Paris <> Provins an!
22 neue Züge, 15.000 Fahrgäste täglich, eine bessere Klimabilanz
Der gerade elektrifizierte Zweig Paris <> Provins der Linie P wird 22 brandneue Züge des Francilien aufnehmen, des 100% elektrischen Zuges, der den Fahrgästen in der Île-de-France bereits bekannt ist und insbesondere auf den Linien P, J und L vertreten ist.
Der Francilien ist ein effizienterer, zuverlässigerer und komfortablerer Zug, aber er ist auch ökologischer, was den Kohlenstoff-Fußabdruck dieser Achse verringern wird.
Die Francilien: mehr Komfort und Ruhe
Der Francilien bringt einen echten Gewinn an Reisekomfort: Große und bequeme Sitze, Fußbodenheizung und leistungsstarke Klimaanlage, USB-Steckdosen, weiche Beleuchtung, große Panoramafenster bringen maximales natürliches Licht an Bord und filtern gleichzeitig die Sonnenstrahlen.
Die Francilien bietet 29 % mehr Sitzplätze (944 Sitzplätze in langer Zusammensetzung gegenüber 732 mit den Zügen, die bisher auf der Strecke verkehrten), was eine bessere Verteilung im Falle von Menschenmassen ermöglicht. Diese sogenannten "Boa"-Züge ermöglichen es, sich reibungslos von einem Ende des Zuges zum anderen zu bewegen, um einen Überblick über die verfügbaren Sitzplätze zu haben und / oder nützliche Informationen für die Fortsetzung der Reise zu erhalten.
Echtzeit-Anwesenheit und Erreichbarkeit
Diese neuen Züge sind mit automatischen Zählgeräten ausgestattet, die es ermöglichen, über die transilien.com-Website oder den Chatbot Tilien den Zustrom in Echtzeit pro Wagen zu erfahren.
Bis Ende des Jahres werden diese Informationen auf den Fahrgastinformationsbildschirmen der Bahnhöfe ausgestrahlt. Dieser neue Service ermöglicht es den Fahrgästen, die am wenigsten beladenen Autos zu wählen, insbesondere solche mit freien Plätzen.
Die Züge sind mit beweglichen Stufen für einen besseren Zugang von den Bahnsteigen, breiteren Türen ausgestattet, um das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste zu erleichtern, aber auch um die Parkzeit am Bahnhof zu optimieren.
Mehr Sicherheit
Die völlig offene Konfiguration des Francilien ermöglicht es jedem, zu sehen, was um ihn herum passiert, und sicherzustellen, dass er gesehen wird. Es erzeugt ein starkes Gefühl der Sicherheit.
Die "Boa"-Konfiguration vereinfacht auch die Arbeit von Kontrollteams, der Bahnpolizei und Mediatoren. Die Züge sind mit Videoschutzkameras an Bord mit On-Board-Aufzeichnung ausgestattet.
Weitere Informationen an Bord
Der Francilien ist ein sogenannter "kommunizierender" Zug. Es wurde entwickelt, um die Erwartungen der Reisenden an die Reiseinformation zu erfüllen.
Ausgestattet mit großen Informationsbildschirmen an Bord übertragen sie Informationen in Echtzeit. Der Zugservice und die Verbindungen werden auf den verschiedenen Informationsbildschirmen angezeigt. Diese einzigartigen Bildschirme ersetzen die drei Bildschirme der alten Züge.
In einer gestörten Situation ist die Einsatzzentrale in der Lage, kurzfristige Informationen direkt auf Bildschirme und/oder akustische Nachrichten zu übertragen. Der Fahrer ist auch in der Lage, vorab aufgezeichnete Durchsagen auszulösen und bei Bedarf zu sprechen.
Mehr Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
Die Ankunft des Francilien auf einer Linie führt zu einem Leistungssprung, es wird geschätzt, dass der Pünktlichkeitsgewinn des Zweigs Paris <> Provins der Linie P 1,2 Punkte beträgt.
Die Züge der Ile-de-France haben sich bereits in Bezug auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Pünktlichkeit bewährt, insbesondere auf den Linien Paris Saint-Lazare (Linie L und Linie J) und Paris-Nord (Linie H und Linie K) mit einer kumulierten Pünktlichkeit von 93 % bis mehr als 95 % Mitte 2022.
In der Tat hat der Francilien eine bessere Beschleunigungs-, Brems- und Zuverlässigkeitsleistung. Es verfügt über eine Gleitschutzausrüstung, die besonders im Herbst nützlich ist, um sich an die Folgen von "toten Blättern" anzupassen. Besonders nützlich auf diesem Zweig der Linie P, der viele Waldgebiete durchquert.
Die Anhebung der Bahnsteige in Kombination mit der Vergrößerung der Breite der Türen erleichtert das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste und eliminiert so die Faktoren möglicher Verspätungen am Bahnhof.
Keine Abendzüge mehr an Wochentagen seit Montag, 3. Oktober
Der Abschluss der Elektrifizierungsarbeiten auf der Linie P ermöglicht die Wiederinbetriebnahme folgender Züge:
· Von Paris Est nach Provins, XIBU-Zug, Abfahrt um 21:47 Uhr, Ankunft um 23:10 Uhr
· Von Provins nach Paris Est der PIBU-Zug, Abfahrt 20:46, Ankunft um 22:12
Ab 21:40 Uhr, von Montag, 3. Oktober bis Freitag, 30. Dezember 2022, außer samstags und sonntags, ist der Verkehr zwischen Paris Est und Provins unterbrochen. Ein Ersatzbusdienst mit dem Service von Zwischenstationen.
Der Abschluss der Elektrifizierungsarbeiten auf der Linie P ermöglicht die Wiederinbetriebnahme folgender Züge:
· Von Paris Est nach Provins, XIBU-Zug, Abfahrt um 21:47 Uhr, Ankunft um 23:10 Uhr
· Von Provins nach Paris Est der PIBU-Zug, Abfahrt 20:46, Ankunft um 22:12
Bitte beachten Sie, dass von Montag, 3. Oktober bis Freitag, 30. Dezember 2022, außer samstags und sonntags, ab 21:40 Uhr der Verkehr zwischen Paris Est und Provins unterbrochen ist. Ein Ersatzbusdienst mit dem Service von Zwischenstationen.