Der Tram 11 Express und sein Techniker werden bald in Betrieb genommen
Diese Straßenbahnlinie wird von der neuen Beschilderung des Netzes Grand Paris profitieren, die nach und nach im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz der Île-de-France eingeführt wird.
Kennzahlen:
Abschnitt von Epinay sur Seine nach Le Bourget (Phase 1):
- 10,6 km lang (und insgesamt 28 km für diese Linie)
- 7 Stationen, darunter 3 neue
- 42.000 tägliche Fahrten
- Verbindungen mit den Bahnlinien B, C, D und H, der Straßenbahn 8 und den zukünftigen U-Bahn-Linien 16 und 17
Langfristiges Projekt:
- Ein Netz mit 8 Linien: die Linien A, B, C, D und E des Zuges einerseits und die Linien L, H und J andererseits
- Ein langfristiger Transport von mehr als 250.000 Passagieren pro Tag.
Das Aussehen einer Straßenbahn, der Motor eines Zuges
Die Straßenbahnen Tram 11 wurden entwickelt, um dem Bedarf an erhöhter Mobilität zwischen städtischen und stadtnahen Netzen gerecht zu werden, und vereinen die Vorteile des Zuges (Geschwindigkeit) und der Straßenbahn (Komfort). Dieses Stadtbahnmodell, das auf den Gleisen verkehren wird, hat viele Eigenschaften:
- Modulare Grundrisse
- Ein niedriger Plan für bessere Zugänglichkeit
- ein visuelles und akustisches Fahrgastinformationssystem
- eine Kapazität von 250 Sitzplätzen, davon 92 Sitzplätze.
- Große Erkerfenster und Klimaanlage fördern den Komfort und ein integriertes Videoüberwachungssystem trägt zur Sicherheit in den Zügen bei.
- Beleuchtung und Klimaanlage, die sich an die Außenhelligkeit bzw. die Anzahl der Personen anpassen
Ein technicentre auch für die Straßenbahn 4
Die Wartungs- und Lagerwerkstatt, die für die Straßenbahn 11 und die Straßenbahn 4 ausgelegt ist, wird ein 5 ha großes Grundstück in Noisy-le-Sec belegen. Insgesamt werden rund 140 Personen am Standort arbeiten.
Ein partnerschaftliches Projekt
Die Operation wird im Rahmen eines gemeinsamen Projektmanagements, SNCF Réseau und SNCF Mobilités durchgeführt:
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) koordiniert die intermodalen Entwicklungen, die von den verschiedenen Projektträgern SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, der Stadt Le Bourget und dem Departement Val d'Oise rund um die 7 Bahnhöfe durchgeführt werden, und finanziert das rollende Material.
Die Infrastrukturen werden von 5 Akteuren finanziert: der Region Île-de-France, dem Staat, den Departementsräten Seine Saint Denis (CD 93) und Val d'Oise (CD 95) und SNCF.
Île-de-France Mobilités finanziert die Anschaffung des rollenden Materials vollständig.