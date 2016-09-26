Der Tram 11 Express und sein Techniker werden bald in Betrieb genommen

Ein partnerschaftliches Projekt

Die Operation wird im Rahmen eines gemeinsamen Projektmanagements, SNCF Réseau und SNCF Mobilités durchgeführt:

Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) koordiniert die intermodalen Entwicklungen, die von den verschiedenen Projektträgern SNCF Mobilités, Plaine Commune, EPA Plaine de France, der Stadt Le Bourget und dem Departement Val d'Oise rund um die 7 Bahnhöfe durchgeführt werden, und finanziert das rollende Material.

Die Infrastrukturen werden von 5 Akteuren finanziert: der Region Île-de-France, dem Staat, den Departementsräten Seine Saint Denis (CD 93) und Val d'Oise (CD 95) und SNCF.

Île-de-France Mobilités finanziert die Anschaffung des rollenden Materials vollständig.