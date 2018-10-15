Straßenbahn 13 Express: Auf geht's zur Arbeit

Ein Projekt, das sich harmonisch in ein außergewöhnliches Erbe einfügt

Von Versailles nach Saint-Germain-en-Laye fährt der Tram 13 Express an außergewöhnlichen Orten vorbei. Als Projekteigentümer setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, sie so weit wie möglich zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde die Organisation der Arbeiten in ständiger Absprache mit den staatlichen Diensten und den Partnern des Territoriums durchgeführt.

Erstens wird mit dem Projekt die bestehende Infrastruktur der Grande Ceinture wiederverwendet und weitgehend erneuert. Insgesamt werden auf 18,8 km Strecke mehr als 15 km der Strecke bestehende Gleise wiederverwendet und modernisiert.

Für die von den Arbeiten betroffenen Waldparzellen wird dann jeder vom Projekt genutzte Quadratmeter mindestens 4-mal kompensiert. Diese Kompensation erfolgt so nah wie möglich am Standort direkt im Wald von Saint-Germain. Es geht um die Wiederbepflanzung, aber auch um die ökologische Wiederherstellung degradierter Parzellen, um Räume zu schaffen, die für die Entwicklung der lokalen Fauna günstig sind.

Schließlich bemühten sich die Projektleiter während der gesamten Planung um eine sorgfältige Integration des Projekts in seine Umgebung, insbesondere in der Nähe der Schlösser von Versailles und Saint-Germain-en-Laye. Zum Beispiel werden entlang des Straßenbahnsteigs Bäume neu gepflanzt, um die königliche Perspektive auf der Avenue des Loges zu rekonstruieren, die zum Schloss Saint-Germain-en-Laye führt.