Straßenbahn 13 Express: Auf geht's zur Arbeit
Ein wesentliches Projekt für den "Vorort-zu-Vorort"-Verkehr
Der Tram 13 Express soll eine echte Alternative zum privaten Auto bieten, um Umweltverschmutzung und Staus in den Yvelines zu bekämpfen. Durch die Verbindung von 3 wichtigen Knotenpunkten des Departements (Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-La-Bretêche und Saint-Cyr) in 30 Minuten wird diese neue Straßenbahnlinie die Reisebedingungen für Benutzer in den äußeren Vororten erheblich verbessern.
Der Tram 13 Express wird täglich 21.000 Fahrgästen zugutekommen und Verbindungen mit den RER A und C sowie den Transilien-Linien L, N und U bieten. Es wird 2021 zwischen Saint-Germain und Saint-Cyr in Betrieb genommen, und es laufen bereits Studien für eine weitere Verlängerung nach Achères über das Stadtzentrum von Poissy. Die Erklärung des öffentlichen Nutzens dieser Stadtroute wird bis Ende des Jahres erwartet.
Ein Projekt, das sich harmonisch in ein außergewöhnliches Erbe einfügt
Von Versailles nach Saint-Germain-en-Laye fährt der Tram 13 Express an außergewöhnlichen Orten vorbei. Als Projekteigentümer setzt sich Île-de-France Mobilités dafür ein, sie so weit wie möglich zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde die Organisation der Arbeiten in ständiger Absprache mit den staatlichen Diensten und den Partnern des Territoriums durchgeführt.
Erstens wird mit dem Projekt die bestehende Infrastruktur der Grande Ceinture wiederverwendet und weitgehend erneuert. Insgesamt werden auf 18,8 km Strecke mehr als 15 km der Strecke bestehende Gleise wiederverwendet und modernisiert.
Für die von den Arbeiten betroffenen Waldparzellen wird dann jeder vom Projekt genutzte Quadratmeter mindestens 4-mal kompensiert. Diese Kompensation erfolgt so nah wie möglich am Standort direkt im Wald von Saint-Germain. Es geht um die Wiederbepflanzung, aber auch um die ökologische Wiederherstellung degradierter Parzellen, um Räume zu schaffen, die für die Entwicklung der lokalen Fauna günstig sind.
Schließlich bemühten sich die Projektleiter während der gesamten Planung um eine sorgfältige Integration des Projekts in seine Umgebung, insbesondere in der Nähe der Schlösser von Versailles und Saint-Germain-en-Laye. Zum Beispiel werden entlang des Straßenbahnsteigs Bäume neu gepflanzt, um die königliche Perspektive auf der Avenue des Loges zu rekonstruieren, die zum Schloss Saint-Germain-en-Laye führt.
Die Arbeiten haben offiziell begonnen!
Die Arbeiten an der Tram 13 Express wurden am 5. Oktober in Anwesenheit aller Finanzierungspartner und Bauherren auf dem Gelände der zukünftigen Garagenwerkstatt der Linie in Versailles offiziell gestartet.
Die Baustellen auf der gesamten zukünftigen Strecke kommen gut voran. Die Entfernung der alten Gleise der Grande Ceinture ist im Gange und die Arbeiter bereiten den Bau der neuen Infrastruktur vor. In Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye laufen Vorbereitungsarbeiten (Rodung und Reinigung), und in Versailles beginnt die Garagenwerkstatt aus dem Boden zu wachsen. Wir sehen uns 2021 zur Inbetriebnahme!
Das Projekt auf einen Blick
Das Projekt Tram 13 Express wird dank der Finanzierung der Region Île-de-France (53,2 %), des Departements Yvelines (30 %) und des Staates (16,8 %) mit einem Gesamtbetrag von 306,7 Millionen Euro realisiert.
Zu diesen Kosten kommen 68,4 Millionen Euro für Rollmaterial (11 Züge) hinzu, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités, der Organisationsbehörde für nachhaltige Mobilität in der Île-de-France, finanziert werden.