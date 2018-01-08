Tram 13 express Phase 2: Eröffnung der einzigen ergänzenden öffentlichen Untersuchung des Projekts am 8. Januar

Diese neue Linie entspricht der wesentlichen Notwendigkeit, das Reisen zwischen Nord und Süd für die Einwohner des Departements zu vereinfachen. Der Umweg nach Paris wird nicht mehr notwendig sein. Die Verbindungen zwischen Wohn- und Arbeitsorten werden vereinfacht, insbesondere dank der zahlreichen Verbindungen, die mit den Bahnlinien A, C, L, J, U und N geschaffen wurden. Die Fahrgäste profitieren von einer verbesserten Servicequalität, effizienten Verbindungen und kürzeren Reisezeiten.

1 Projekt wird in 2 Phasen durchgeführt:

Phase 1, die Saint-Cyr-RER mit Saint-Germain-RER verbindet, wurde im Februar 2014 für gemeinnützig erklärt und die Arbeiten begannen im Februar 2017.

Phase 2 verlängert den Tram 13 Express von Saint-Germain nach Achères.

Dieses Projekt war Gegenstand einer ersten Konsultation im Jahr 2013 und einer öffentlichen Anhörung im Jahr 2014. Die ursprüngliche Route sah dann vor, das Zentrum von Poissy zu umgehen. Nach den Schlussfolgerungen dieser öffentlichen Anhörung haben die Projektleiter zusätzliche Studien über die Machbarkeit einer alternativen Route eingeleitet, die eine Verbindung zum RER-Bahnhof Poissy ermöglicht. Angesichts der Vorteile der städtischen Route in Poissy gegenüber der ursprünglichen Strecke, insbesondere in Bezug auf Service und Personenverkehr, wurde diese neue Route 2016 im Rahmen einer ergänzenden Konsultation der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dank der aus dieser Konsultation gewonnenen Erkenntnisse kann das Projekt der alternativen Trasse anlässlich dieser einzigartigen ergänzenden öffentlichen Anhörung, die am 8. Februar 2018 eingeleitet wurde, erneut der Öffentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt werden.

Es hat 3 Ziele:

die Darstellung der Vor- und Nachteile der Stadtplanung im Vergleich zur vorherigen Route, die bei der öffentlichen Anhörung 2014 vorgestellt wurde, in Bezug auf die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

die Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts;

Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten. Betroffen ist nur der örtliche Bebauungsplan von Saint-Germain-en-Laye.

Äußern Sie sich zum Projekt

Während der Umfrage wird die Öffentlichkeit aufgefordert:

Konsultieren Sie die ergänzende Akte der öffentlichen Untersuchung

Es ist auch möglich, einen Termin mit einem der Mitglieder des Untersuchungsausschusses zu beantragen.

Am Ende der Umfrage werden ihre Ergebnisse dazu beitragen, dass der Präfekt eine der beiden vorgeschlagenen Routen auswählt und sie für gemeinnützig erklärt.

Alle Informationen auf www.tram13-express.fr

