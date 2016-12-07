Straßenbahn 3: "Ich bin 10 Jahre alt"

Nach dem ersten Abschnitt im Jahr 2006 zwischen Pont de Gargliano und Porte d'Ivry und dem zweiten Abschnitt zwischen Porte d'Ivry und Porte de la Chapelle im Jahr 2012 setzt die Straßenbahn 3 ihre Entwicklung im Westen fort.

Die nächste Erweiterung, die 2018 die Porte de la Chapelle mit der Porte d'Asnières auf einer Strecke von 4,3 km verbinden wird, befindet sich derzeit im Bau. Mit der anschließenden Verlängerung bis Porte Dauphine wird die Straßenbahn 3 dann fast 30 km um die Hauptstadt herum fahren.

Am 13. Dezember 2016 wird das 10-jährige Jubiläum der Straßenbahn 3 gefeiert. Während der ersten Schweißarbeiten auf der Baustelle wird Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), anwesend sein.