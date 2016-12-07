Straßenbahn 3: "Ich bin 10 Jahre alt"
Verlängerung nach Westen und erste Schweißnaht
Nach dem ersten Abschnitt im Jahr 2006 zwischen Pont de Gargliano und Porte d'Ivry und dem zweiten Abschnitt zwischen Porte d'Ivry und Porte de la Chapelle im Jahr 2012 setzt die Straßenbahn 3 ihre Entwicklung im Westen fort.
Die nächste Erweiterung, die 2018 die Porte de la Chapelle mit der Porte d'Asnières auf einer Strecke von 4,3 km verbinden wird, befindet sich derzeit im Bau. Mit der anschließenden Verlängerung bis Porte Dauphine wird die Straßenbahn 3 dann fast 30 km um die Hauptstadt herum fahren.
Am 13. Dezember 2016 wird das 10-jährige Jubiläum der Straßenbahn 3 gefeiert. Während der ersten Schweißarbeiten auf der Baustelle wird Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), anwesend sein.
Verbindung mit einem Bus mit hohem Serviceniveau
Die Straßenbahn 3 sollte nicht an der Porte Dauphine halten, da eine letzte Verlängerung, die die beiden Enden der Linie verbindet, von der Präsidentschaft von Île-de-France Mobilités in Betracht gezogen wird. Die ersten Studien, die mit der Stadt Paris durchgeführt wurden, lenken das Projekt auf die Inbetriebnahme eines Busses mit hohem Serviceniveau, der die beiden Endstationen einfach und schnell verbindet und gleichzeitig den Zugang zum Bois de Boulogne mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbessert.
