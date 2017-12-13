Straßenbahn 3 wird bis Porte Dauphine verlängert
3,2 km und 7 neue Stationen für T3
Die Strecke der Verlängerung der T3 westlich von der Porte d'Asnières bis zur Porte Dauphine bedient das 17. und 16. Arrondissement von Paris sowie die Nachbargemeinden Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine. Die 2016 durchgeführte Konsultation mit den Einwohnern und die technische Arbeit mit den Bezirksräten ermöglichten es, eine endgültige Route zu definieren, die die städtischen Projekte der Stadt Paris und die laufenden Verkehrsprojekte (neue RER-E-Station an der Porte Maillot) begleitet. Dieses Erweiterungsprojekt wird im Rahmen der öffentlichen Anhörung vorgestellt, die 2018 durchgeführt werden kann.
Die Erweiterung in Zahlen:
- 7 neue Stationen im Abstand von durchschnittlich 460 m
- 3,2 km extra
- In Übereinstimmung mit den Linien 1, 2 und 3 der U-Bahn und den Linien C und E der RER.
- 12 Minuten Fahrzeit zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine
- Für den Betrieb werden 8 neue Züge bestellt (ca. 30 Mio. €, finanziert von Île-de-France Mobilités)
- Eine Straßenbahn alle 4 Minuten zur Hauptverkehrszeit
- 165 Mio. EUR, das Projektbudget (+/- 15%) wird vom Staat, der Region Île-de-France und der Stadt Paris finanziert
- 59.000 Reisende pro Tag (wochentags)
Die Route der Verlängerung der Straßenbahn 3b:
Route der Straßenbahn 3b. Die Namen der Stationen sind: Porte Dauphine, Bruix-Lao, Porte Maillot, Porte des Ternes, Porte de Villiers, Porte de Champerret, Porte de Courcelles, Porte d'Asnières.