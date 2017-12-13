Straßenbahn 3 wird bis Porte Dauphine verlängert

3,2 km und 7 neue Stationen für T3

Die Strecke der Verlängerung der T3 westlich von der Porte d'Asnières bis zur Porte Dauphine bedient das 17. und 16. Arrondissement von Paris sowie die Nachbargemeinden Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine. Die 2016 durchgeführte Konsultation mit den Einwohnern und die technische Arbeit mit den Bezirksräten ermöglichten es, eine endgültige Route zu definieren, die die städtischen Projekte der Stadt Paris und die laufenden Verkehrsprojekte (neue RER-E-Station an der Porte Maillot) begleitet. Dieses Erweiterungsprojekt wird im Rahmen der öffentlichen Anhörung vorgestellt, die 2018 durchgeführt werden kann.