Straßenbahn, das Netz erstreckt sich bis in die Île-de-France

Das Straßenbahnnetz erstreckt sich bis in die Region Île-de-France. Im Jahr 2022: 246 km Leitungen, 13 Linien zur Verbindung der Gebiete.
- 2016: 105 km Linien / 8 Linien in Betrieb
- Im Jahr 2022: 246 km Leitungen / 13 Linien zur Verbindung der Gebiete
- Straßenbahn 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. Geplant: Verlängerung zwischen Noisy-le-Sec und Val de Fontenay - Verlängerung zwischen Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles und Colombes – Gabriel Péri
- Straßenbahn 2: Porte de Versailles • Pont de Bezons
- Straßenbahn 3: Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
- Straßenbahn 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
- Straßenbahn 5: Markt von Saint-Denis • Garges-Sarcelles
- Straßenbahn 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
- Straßenbahn 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
- Straßenbahn 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
- Straßenbahn 9: Porte de Choisy • Orly Ville
- Straßenbahn 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
- Straßenbahn 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangential Nord)
- Straßenbahn 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Straßenbahnzug Massy - Évry)
- Straßenbahn 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle West)