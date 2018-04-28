Straßenbahn, das Netz erstreckt sich bis in die Île-de-France

Infografik: Das Straßenbahnnetz in der Île-de-France
Das Straßenbahnnetz erstreckt sich in der Region Île-de-France © STIF / Region Île-de-France

Das Straßenbahnnetz erstreckt sich bis in die Region Île-de-France. Im Jahr 2022: 246 km Leitungen, 13 Linien zur Verbindung der Gebiete.

Infografik zur STIF-Straßenbahn

  • 2016: 105 km Linien / 8 Linien in Betrieb
  • Im Jahr 2022: 246 km Leitungen / 13 Linien zur Verbindung der Gebiete
  • Straßenbahn 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. Geplant: Verlängerung zwischen Noisy-le-Sec und Val de Fontenay - Verlängerung zwischen Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles und Colombes – Gabriel Péri
  • Straßenbahn 2: Porte de Versailles • Pont de Bezons
  • Straßenbahn 3: Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
  • Straßenbahn 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
  • Straßenbahn 5: Markt von Saint-Denis • Garges-Sarcelles
  • Straßenbahn 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
  • Straßenbahn 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
  • Straßenbahn 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
  • Straßenbahn 9: Porte de Choisy • Orly Ville
  • Straßenbahn 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
  • Straßenbahn 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangential Nord)
  • Straßenbahn 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Straßenbahnzug Massy - Évry)
  • Straßenbahn 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle West)