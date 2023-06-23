T10: eine neue Straßenbahnlinie zwischen Antony und Clamart

Eine Reise, die die lokale Dynamik unterstützt

Die neue Straßenbahnlinie T10 ist das Ergebnis eines hohen Niveaus an Know-how in den Bereichen architektonisches Design sowie Energie- und Umwelttechnik und Teil des Wunsches, das Verkehrsnetz der Ile-de-France zu modernisieren.

Mit einer Straßenbahn alle sechs Minuten während der Hauptverkehrszeit soll die Linie T10 die Attraktivität des Gebiets unterstützen, insbesondere durch die Verbindung wichtiger Gesundheits- und Wirtschaftszentren wie dem Krankenhaus Béclère und dem Geschäftszentrum Noveos.

Seine 6,8 km verbinden Antony über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson mit Clamart, mit einem wesentlichen Versprechen: eine Alternative zum Auto durch 100% elektrische öffentliche Verkehrsmittel zu bieten.