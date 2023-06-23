T10: eine neue Straßenbahnlinie zwischen Antony und Clamart
Dies ist ein neuer Meilenstein für die Mobilität in der Region Île-de-France: Am 24. Juni 2023 weihte Île-de-France Mobilités die Straßenbahnlinie T10 ein, die Antony in 21 Minuten mit Clamart verbindet. Diese von den Nutzern mit Spannung erwartete Linie mit 13 Stationen soll 25.000 Fahrgäste pro Tag befördern. Präsentationen.
Eine neue Straßenbahnlinie im Süden von Hauts-de-Seine
Die Inbetriebnahme der Linie T10 ist der Höhepunkt von sechs Jahren Arbeit unter der Projektleitung des Departements Hauts-de-Seine, das für das Projektmanagement im Zusammenhang mit der städtischen Integration und Stadtentwicklung zuständig ist, und von Île-de-France Mobilités, das für das Projektmanagement des Verkehrssystems (Straßenbahnsteig, Bahnhöfe, Züge), die Werkstatt-Garage des Standorts sowie die Anschaffung von Rollmaterial zuständig ist.
Eine Reise, die die lokale Dynamik unterstützt
Die neue Straßenbahnlinie T10 ist das Ergebnis eines hohen Niveaus an Know-how in den Bereichen architektonisches Design sowie Energie- und Umwelttechnik und Teil des Wunsches, das Verkehrsnetz der Ile-de-France zu modernisieren.
Mit einer Straßenbahn alle sechs Minuten während der Hauptverkehrszeit soll die Linie T10 die Attraktivität des Gebiets unterstützen, insbesondere durch die Verbindung wichtiger Gesundheits- und Wirtschaftszentren wie dem Krankenhaus Béclère und dem Geschäftszentrum Noveos.
Seine 6,8 km verbinden Antony über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson mit Clamart, mit einem wesentlichen Versprechen: eine Alternative zum Auto durch 100% elektrische öffentliche Verkehrsmittel zu bieten.
Eine Linie, die das Stadtgebiet neu zeichnet
Die Eröffnung der Straßenbahnlinie T10 ist auch eine Gelegenheit, das Stadtbild im Süden der Hauts-de-Seine neu zu erfinden, indem neue Fahrspuren, optimierte Radwege und verbreiterte Bürgersteige für den Komfort aller Benutzer eingerichtet werden.
Darüber hinaus profitiert die Umgebung der Linie, getreu den grünen Ursprüngen des Departements, von einer abwechslungsreichen Landschaftsgestaltung mit einer begrünten Plattform und gepflanzten Reihenbäumen. Ein Ansatz, der voll und ganz im Einklang mit dem Erhalt der lokalen Artenvielfalt steht. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Projektträger gemäß dem Naturschutzgesetz verpflichtet haben, die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt zu vermeiden, zu reduzieren und auszugleichen.
Schließlich wurden die Stationen jeder Haltestelle mit ihrer eigenen Identität entworfen und jeweils mit ästhetischen Stadtmöbeln ausgestattet, die diese Nähe zur Umgebung fördern.
Der T10: eine Straßenbahn im Dienste des Fahrgasterlebnisses
Getreu seiner historischen Positionierung als öffentliches Versorgungsunternehmen hat Île-de-France Mobilités komfortable, elegante und sichere Züge bestellt.
So wurde das Licht speziell entwickelt, um als Signatur zu dienen und die Reise aller zu begleiten: Ein Lichtband von 85 Laufmetern umgibt das Fahrzeug: Ein Lichtwechsel signalisiert das Öffnen und Schließen der Türen, ein Lichtring sorgt für zusätzliche Beleuchtung in den Zwischenläufen.
Die geräumigen Züge bieten Platz für 314 Fahrgäste und verfügen über 73 Sitzplätze, darunter 9 Sitzplätze, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert sind. Darüber hinaus verfügen die Sitzbänke des Zuges über 32 USB-Buchsen für alle Verwendungszwecke.
Eine Werkstatt-Garage an der Spitze der Innovation
Das Nervenzentrum der Straßenbahn T10, der Wartungs- und Lagerstandort (SMR) von Châtenay-Malabry, wurde von der AIA-Gruppe nach einem Architekturwettbewerb entworfen.
Diese Werkstatt-Garage, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Linie unerlässlich ist, zeichnet sich durch ein Design aus, das sich perfekt in ihre Umgebung einfügt, und durch einen wichtigen Platz, der der Technologie eingeräumt wird.
So bilden eine Wartungshalle von 7500 m2, eine Tankstelle mit Wasch-, Schmierungs- und Sandstrahlstationen und 7 Lagergleise zum Parken von Zügen außerhalb der Betriebszeiten diesen Park von etwas mehr als 3,5 Hektar.
Ausgestattet mit effizienten Lüftungs-, Heizungs- und Energieerzeugungssystemen hat das SMR auch eine doppelte Umweltzertifizierung erhalten: das BEPOS-Label und die BREEAM Good-Zertifizierung.
Alle T10-Informationen in der App Île-de-France Mobilités
Fahrpläne, Verkehrsinformationen, Twitter-Feed: Alle Neuigkeiten zum T10 finden Sie in der App Île-de-France Mobilités