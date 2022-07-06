T13: Auf geht's zur neuen Straßenbahn zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain!

Von Saint-Cyr-l'École nach Saint-Germain-en-Laye in 30 Minuten!

Die Straßenbahn T13 bringt Saint-Cyr jetzt nur noch 30 Minuten von Saint-Germain entfernt... ohne die Umwelt zu verschmutzen, ohne mehr als einen Navigo-Pass oder ein Ticket auszugeben. Genug, um sein Auto endlich in der Garage zu lassen.

Derzeit verbinden sie sieben Gemeinden (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).