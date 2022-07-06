T13: Auf geht's zur neuen Straßenbahn zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain!
6. Juli 2022, 18 Uhr: Sie steigen in die Straßenbahn T13...
Und das war's, es ist endlich da! Sie haben gesehen, wie es monatelang leer fuhr und testete. Sie haben sich an seine Präsenz in den Straßen, entlang der Straßen und durch die außergewöhnlichen Landschaften gewöhnt, die die 18,8 Kilometer zwischen Saint-Germain-en-Laye und Saint-Cyr-l'École unterstreichen. Und jetzt gehört es ganz Ihnen, jeden Tag, das ganze Jahr über.
Von Saint-Cyr-l'École nach Saint-Germain-en-Laye in 30 Minuten!
Die Straßenbahn T13 bringt Saint-Cyr jetzt nur noch 30 Minuten von Saint-Germain entfernt... ohne die Umwelt zu verschmutzen, ohne mehr als einen Navigo-Pass oder ein Ticket auszugeben. Genug, um sein Auto endlich in der Garage zu lassen.
Derzeit verbinden sie sieben Gemeinden (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).
Die Straßenbahn T13 in Zahlen: 18,8 km Linie zwischen Saint-Germain-en-Laye und Saint-Cyr-l'École, 12 Stationen, davon 7 eingerichtet, 7 Gemeinden bedient, 30 Minuten zwischen Saint-Germain RER und Saint-Cyr RER
Der T13: ein Tram-Train im Alltag
Die Straßenbahn T13 ist eigentlich ein "Tram-Train". Dies bedeutet, dass er sowohl in der Stadt (im Straßenbahnmodus, auf speziellen städtischen Gleisen) als auch auf dem nationalen Schienennetz der Grande Ceinture Ouest (im Zugmodus) verkehrt.
Fünf Bahnhöfe in diesem Grande Ceinture Ouest wurden für die T13 saniert: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air und Lisière Pereire (die anderen sieben Stationen der Strecke wurden geschaffen).
Zitat / Was wird die Ankunft der Straßenbahn T13 in Ihrem täglichen Leben verändern? "Ich werde die Straßenbahn von Saint-Nom-la-Bretèche nach Saint-Germain-en-Laye nehmen, wo ich zur Schule gehe. Ich werde mich schneller und umweltfreundlicher bewegen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren" Alexandros, 11, Saint-Nom-la-Bretèche
Eine außergewöhnliche Reise, ein respektiertes Erbe
Zwischen Saint-Cyr l'École und Saint-Germain-en-Laye schlängelt sich die T13-Route entlang historischer und natürlicher Stätten, die der Stolz der Île-de-France sind.
Vom Schloss Saint-Germain-en-Laye über die Avenue des Loges und ihre Baumreihenfolge bis hin zum Wald von Saint-Germain und der Ebene von Versailles und ihrer außergewöhnlichen Perspektive mit dem Schloss: All diese herrlichen Orte werden durch die Ankunft einer Straßenbahn T13 erhalten, an deren Integration in Absprache mit allen betroffenen öffentlichen und privaten Akteuren gearbeitet wurde.