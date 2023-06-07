Tram-Train T12: Die Eröffnung der Linie steht kurz bevor!

Dies ist die letzte Etappe für die Straßenbahn T12, die neue Straßenbahn von Essonne, die Massy nach Evry-Courcouronnes führenwird. Die Bauarbeiten nähern sich dem Ende, denn nach 3 Monaten dynamischer Tests, die seit dem 7. Juni auf der gesamten Strecke durchgeführt wurden, beginnt nun ab dem 11. September der Blankomarsch.

Was ist der Zweck dieser Tests? Überprüfen Sie die Funktion der Ausrüstung (Bremssystem, Integration an den Stationen, Signalisierung usw.), validieren Sie die ordnungsgemäße Bewegung der Züge auf der Strecke und schulen Sie die 58 Fahrer , die für das Fahren rekrutiert werden.