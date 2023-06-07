Tram-Train T12: Die Eröffnung der Linie steht kurz bevor!
Dies ist die letzte Etappe für die Straßenbahn T12, die neue Straßenbahn von Essonne, die Massy nach Evry-Courcouronnes führenwird. Die Bauarbeiten nähern sich dem Ende, denn nach 3 Monaten dynamischer Tests, die seit dem 7. Juni auf der gesamten Strecke durchgeführt wurden, beginnt nun ab dem 11. September der Blankomarsch.
Was ist der Zweck dieser Tests? Überprüfen Sie die Funktion der Ausrüstung (Bremssystem, Integration an den Stationen, Signalisierung usw.), validieren Sie die ordnungsgemäße Bewegung der Züge auf der Strecke und schulen Sie die 58 Fahrer , die für das Fahren rekrutiert werden.
T12: Auf geht's zum Blankomarsch
Nach den dynamischen Tests, die den ganzen Sommer über stattfanden, beginnt am 11. September 2023 die allerletzte Testetappe auf dem T12: der Leerlauf !
Reale Tests ohne Passagiere an Bord, die:
- Testen Sie alle Verkehrsunterbrechungsszenarien,
- Überprüfen Sie ein letztes Mal die gesamte Ausrüstungder insgesamt 25 auf der Strecke geplanten Züge .
Tram-Train T12: Machen Sie die Einführungen
Lokale Linie, die die 12 Gemeinden von Essonne (91) zwischen Massy und Évry-Courcouronnes bedienen wird, die Straßenbahn T12 wird die Mobilität der Essonne im Departement und zwischen den wichtigsten Aktivitätszentren erleichtern, ohne dass sie nach Paris zurückkehren müssen.
100% elektrisch und für Menschen mit Behinderungen zugänglich, stellt der T12 eine gute Alternative zum privaten Auto dar. Es erleichtert auch die Umsteigemöglichkeiten zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln (RER B, C, D, Buslinien, Tzen 4 und Metro 18).
Was ist ein Tram-Train?
Die Straßenbahn T12 ist eine Straßenbahn "wie keine andere".
Warum? Es kann sowohl auf konventionellen Straßenbahngleisen als auch auf Schienen des Schienennetzes verkehren ! Im Fall der T12 wird sie beispielsweise auf dem Schienennetz zwischen Massy-Palaiseau und Epinay-sur-Orge auf der RER-Linie C verkehren.
Der T12 Tram-Train in Zahlen
Der Tram-Train T12 ist:
- 16 ausgestattete Stationen (verglaste Unterstände, Sitzgelegenheiten, Begrünung, Bildschirm...) darunter 11 neue und 5 bestehende Stationen der renovierten RER C-Linie,
- 12 Gemeinden der Essonne durchquert : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis und Evry-Courcouronnes.
- 1 Zug alle 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit,
- 40.000 Passagiere pro Tag,
- 7/7 Service von 5:30 bis 00:30 Uhr,
- 25 Züge , die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden,
- 20 Fahrgastinformationsbildschirme ,
- Eine 100% barrierefreie elektrische Straßenbahn!