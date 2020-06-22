Karte Scol'R 2020-2021, es ist Zeit, sich für die speziellen Schultouren anzumelden

Sobald Sie sich in Ihrem Transportkonto angemeldet haben:

Um das Abonnement eines im letzten Jahr registrierten Kindes zu verlängern, klicken Sie auf SCOL'R-Karte verlängern

Um ein Kind anzumelden, das noch nie die speziellen Schulstrecken genutzt hat, klicken Sie auf Erste Anmeldung für die Schülerbeförderung.

Sobald Ihre Transportanfrage gestellt (und ggf. von Ihrem lokalen Veranstalter validiert) wurde, greifen Sie auf die Online-Zahlungsmethoden zu. Nach Eingang Ihrer Zahlung wird Ihnen die SCOL'R-Karte Ihres Kindes per Post zugesandt.

Wir informieren Sie, dass für jede Anfrage, die nach dem 31.07.2020 gestellt wird, eine Gebühr von 20 € für die verspätete Registrierung erhoben werden kann, daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu stellen.

Auf dieser Seite finden Sie auch den Link zur Registrierungsplattform, einen Leitfaden und das Anmeldeformular per Post.

Die SCOL'R Junior-Karte für Kinder unter 11 Jahren und alle Schulkinder.

Ab Beginn des Schuljahres 2020 profitieren Schüler, die im Sinne der regionalen Verordnung über spezielle Schulkreise berechtigt sind und am 31. Dezember unter 11 Jahren oder in der Grundschule eingeschrieben sind, von der SCOL'R Junior-Karte, deren Preis auf 24 € festgelegt ist. Das Abonnement der SCOL'R Junior-Karte erfolgt auf die gleiche Weise wie für eine klassische SCOL'R-Karte gemäß den oben angegebenen Anweisungen.

Darüber hinaus bietet Île-de-France Mobilités eine 100%ige Rückerstattung des Imagine R Junior-Pakets für Inhaber einer Scol'R Junior-Karte unter 11 Jahren an.

Kinder, die eine Scol'R Junior-Karte besitzen, aber über 11 Jahre alt sind (aufgrund einer Wiederholung), erhalten eine Rückerstattung für ein Imagine R-Schulpaket.

Das imagine R-Paket ermöglicht unbegrenzte Fahrten in der gesamten Île-de-France mit allen Verkehrsmitteln (außer Orlyval).

Die Rückerstattungsbedingungen finden Sie hier