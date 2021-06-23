Karte Scol'R 2021-2022, es ist Zeit, sich für die speziellen Schultouren anzumelden

Melden Sie sich bei Ihrem Transportkonto an

Wir erinnern Sie daran, dass Sie, sofern Ihr Kind letztes Jahr für die speziellen Touren angemeldet war, von einem Transportkonto auf dem Portal von Île-de-France Mobilités profitieren. Vielen Dank, dass Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort dieses Kontos beim Portal angemeldet haben.

Wenn Sie Ihren Benutzernamen und/oder Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf "Benutzername oder Passwort vergessen?". Sie können die für die letzte Registrierung verwendete E-Mail-Adresse eingeben; Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und einem Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts.

Wenn Sie die E-Mail-Adresse, die Sie letztes Jahr bei der Erstellung Ihres Transportkontos angegeben haben, nicht mehr verwenden, senden Sie bitte eine E-Mail mit der neuen E-Mail-Adresse, die Ihrem Konto zugewiesen werden soll, sowie dem Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum Ihres Kindes an einen der folgenden Kontakte:

SCOL'R-Karte für Ihr Kind beantragen