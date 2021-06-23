Karte Scol'R 2021-2022, es ist Zeit, sich für die speziellen Schultouren anzumelden
Melden Sie sich bei Ihrem Transportkonto an
Wir erinnern Sie daran, dass Sie, sofern Ihr Kind letztes Jahr für die speziellen Touren angemeldet war, von einem Transportkonto auf dem Portal von Île-de-France Mobilités profitieren. Vielen Dank, dass Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort dieses Kontos beim Portal angemeldet haben.
Wenn Sie Ihren Benutzernamen und/oder Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf "Benutzername oder Passwort vergessen?". Sie können die für die letzte Registrierung verwendete E-Mail-Adresse eingeben; Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und einem Link zum Zurücksetzen Ihres Passworts.
Wenn Sie die E-Mail-Adresse, die Sie letztes Jahr bei der Erstellung Ihres Transportkontos angegeben haben, nicht mehr verwenden, senden Sie bitte eine E-Mail mit der neuen E-Mail-Adresse, die Ihrem Konto zugewiesen werden soll, sowie dem Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum Ihres Kindes an einen der folgenden Kontakte:
- Wenn Sie im Departement Essonne wohnen: [email protected]
- Wenn Sie im Departement Seine-et-Marne wohnen: [email protected]
- Wenn Sie im Departement Val d'Oise wohnen: [email protected]
- Wenn Sie im Departement Yvelines wohnen: [email protected]
SCOL'R-Karte für Ihr Kind beantragen
Sobald Sie sich in Ihrem Transportkonto angemeldet haben:
- Um das Abonnement eines im letzten Jahr registrierten Kindes zu verlängern, klicken Sie auf SCOL'R-Karte verlängern
- Um ein Kind anzumelden, das noch nie die speziellen Schulstrecken genutzt hat, klicken Sie auf Erste Anmeldung für die Schülerbeförderung.
Sobald Ihre Transportanfrage gestellt (und ggf. von Ihrem lokalen Veranstalter validiert) wurde, greifen Sie auf die Online-Zahlungsmethoden zu. Nach Eingang Ihrer Zahlung wird Ihnen die SCOL'R-Karte Ihres Kindes per Post zugesandt.
Wir informieren Sie, dass für jede Anfrage, die nach dem 31.07.2021 gestellt wird, eine Gebühr von 20 € für eine verspätete Registrierung erhoben werden kann, daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu stellen.
Die SCOL'R Junior-Karte für Kinder unter 11 Jahren und alle Schulkinder.
Schüler, die im Sinne der regionalen Verordnung über spezielle Schulkreise berechtigt sind und am 31. Dezember unter 11 Jahre alt sind oder in der Grundschule eingeschrieben sind, profitieren von der SCOL'R Junior-Karte, deren Preis auf 24 € festgelegt ist. Das Abonnement der SCOL'R Junior-Karte erfolgt auf die gleiche Weise wie für eine klassische SCOL'R-Karte gemäß den oben angegebenen Anweisungen.