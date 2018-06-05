Während Sie auf die Straßenbahn 10 warten, haben Sie Vorrang für die Umwelt
Ein Ansatz, der in erster Linie darauf abzielt, Auswirkungen zu vermeiden
Für jedes in Frankreich durchgeführte Infrastrukturprojekt verpflichtet das Gesetz die Projektträger, sich zu verpflichten, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Im Rahmen der Straßenbahn 10 haben sich Île-de-France Mobilités und der Rat des Departements Hauts-de-Seine verpflichtet, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinauszugehen und ein Projekt von sehr hoher Umweltqualität zu entwerfen.
Der erste Schritt besteht darin, Stöße zu vermeiden, wann immer dies möglich ist. Dies wird bereits in den frühen Phasen der Studien vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Straßenbahn den Großteil der bestehenden Gleise wiederverwendet und nur geringfügige Auswirkungen auf Naturräume und Lebensräume geschützter Arten hat.
Wenn Auswirkungen leider unvermeidlich sind, müssen wir versuchen, sie zu begrenzen. Zu diesem Zweck wird Île-de-France Mobilités von einem Ökologen begleitet, der die Umweltüberwachung der Arbeiten sicherstellt. Sobald eine Auswirkung festgestellt wird, werden Maßnahmen ergriffen, um deren Umfang zu verringern: durch das Fällen von Bäumen außerhalb der Brutzeiten, das Anbringen von Planen, um zu verhindern, dass Amphibien in Baugebiete wandern, oder durch die Einrichtung von Unterständen für bestimmte gefährdete Arten wie Igel.
Schließlich ist im Rahmen des Projekts ein Umweltausgleich vorgesehen. Da der Bau der Strecke die Rodung von 3,5 Hektar Waldparzellen erfordert, hat sich Île-de-France Mobilités verpflichtet, 12 Hektar Wald anderswo in der Region wieder aufzuforsten. Das Projekt trägt auch zum strategischen Holz- und Waldfonds bei.
Ein Projekt, das zur Regeneration des Waldes und zum Schutz der lokalen Tierwelt beiträgt
Im Rahmen des Umweltausgleichsprozesses des Projekts Tram 10 hat sich Île-de-France Mobilités verpflichtet, mehrere derzeit degradierte Parzellen im Wald von Verrières wiederherzustellen. Betroffen sind vier Parzellen in der Nähe der Route, im Bois de la Béguinière und im Bois du Carreau. Das Wiederherstellungsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Naturschutzrat durchgeführt.
Durch die Wiederherstellung von Waldgebieten, die sich derzeit in einem schlechten Zustand befinden, schaffen diese Arbeiten bessere Lebensraum- und Fortpflanzungsbedingungen für die lokale Tierwelt, indem die bestehenden Waldumgebungen diversifiziert werden. Auf dem Programm: Abgrenzung von Inseln, auf denen Bäume ohne menschliches Zutun wachsen können, Entwicklung von Lichtungen und Rändern, Diversifizierung der vorhandenen Arten... Alle diese Arbeiten werden mit Techniken durchgeführt, die den Waldboden respektieren, und wenn möglich sogar mit Tiertraktion.
Das Projekt Tram 10 zielt auch darauf ab, geschützte Arten zu schützen, die in der Nähe der Arbeiten leben.Unter den zu überwachenden Arten nisten mehrere europäische Igel in Clamart in der Nähe der zukünftigen Station "Jardin Parisien". Auf dem Friedhof des Parks und im sensiblen Naturgebiet der Promenade des Quatre Forêts wurden fünf Schutzhütten errichtet. Sie sind aus Holz gebaut: zuerst drei Baumstämme auf dem dreieckigen Boden, die einen Eingang von 20 cm halten, dann das Dach, das mit Ästen bedeckt ist. Igel können so in Schutzgebieten Zuflucht findenund sich bewegen, indem sie Straßen meiden, die Hauptursache für das Tiersterben in städtischen Gebieten.
Schließlich können Straßenbahnarbeiten für lokale Arten sehr störend sein, daher werden spezifische Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass sich Tiere der Baustelle nähern. So wurde beispielsweise im Wald von Verrières stromaufwärts der Arbeiten eine Schutzplane installiert , um sicherzustellen, dass Amphibien nicht in Bereiche abwandern , die von den Arbeiten am Wartungs- und Lagerstandort betroffen sind.
Das Projekt auf einen Blick
Die Straßenbahn 10 verbindet La Croix de Berny (Antony) mit dem Place du Garde (Clamart) und bedient auch die Städte Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson. Diese neue Linie wird das Verkehrsangebot im Süden von Hauts-de-Seine stärken und städtische Projekte in diesem schnell wachsenden Sektor unterstützen.
Es wird Verbindungen mit der kürzlich in Betrieb genommenen Straßenbahn 6 sowie mit der RER B und dem TVM-Bus in La Croix de Berny bieten.
Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die auch gemeinsam mit dem Departement Hauts-de-Seine das Projektmanagement übernimmt. Es handelt sich um eine Investition von 350 Millionen Euro, die von der Region Île-de-France (49 %), dem Staat (21 %) und den Departements Hauts-de-Seine (30 %) finanziert wird.
Das rollende Material (13 neue Züge), das eine Investition von 35 Millionen Euro darstellt, und der Betrieb der zukünftigen Strecke werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.