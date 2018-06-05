Während Sie auf die Straßenbahn 10 warten, haben Sie Vorrang für die Umwelt

Ein Ansatz, der in erster Linie darauf abzielt, Auswirkungen zu vermeiden

Für jedes in Frankreich durchgeführte Infrastrukturprojekt verpflichtet das Gesetz die Projektträger, sich zu verpflichten, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Im Rahmen der Straßenbahn 10 haben sich Île-de-France Mobilités und der Rat des Departements Hauts-de-Seine verpflichtet, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen hinauszugehen und ein Projekt von sehr hoher Umweltqualität zu entwerfen.

Der erste Schritt besteht darin, Stöße zu vermeiden, wann immer dies möglich ist. Dies wird bereits in den frühen Phasen der Studien vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Straßenbahn den Großteil der bestehenden Gleise wiederverwendet und nur geringfügige Auswirkungen auf Naturräume und Lebensräume geschützter Arten hat.

Wenn Auswirkungen leider unvermeidlich sind, müssen wir versuchen, sie zu begrenzen. Zu diesem Zweck wird Île-de-France Mobilités von einem Ökologen begleitet, der die Umweltüberwachung der Arbeiten sicherstellt. Sobald eine Auswirkung festgestellt wird, werden Maßnahmen ergriffen, um deren Umfang zu verringern: durch das Fällen von Bäumen außerhalb der Brutzeiten, das Anbringen von Planen, um zu verhindern, dass Amphibien in Baugebiete wandern, oder durch die Einrichtung von Unterständen für bestimmte gefährdete Arten wie Igel.

Schließlich ist im Rahmen des Projekts ein Umweltausgleich vorgesehen. Da der Bau der Strecke die Rodung von 3,5 Hektar Waldparzellen erfordert, hat sich Île-de-France Mobilités verpflichtet, 12 Hektar Wald anderswo in der Region wieder aufzuforsten. Das Projekt trägt auch zum strategischen Holz- und Waldfonds bei.