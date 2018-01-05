[Die Arbeiten schreiten voran] Neuer Zweig der Straßenbahn 4
Auf dem gesamten neuen Abschnitt nehmen die zukünftigen Gleise Gestalt an. Die Verlegung der Schienen wird in den 4 von den Baustellen betroffenen Gemeinden fortgesetzt, wobei je nach Sektor Infrastruktur- oder Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden. In Montfermeil beispielsweise finden bis Ende März 2018 Infrastrukturarbeiten in der Rue de l'Église statt, während andere Arbeiten gleicher Art am Boulevard de la République in Livry-Gargan bis zum nächsten Februar stattfinden.
Die zukünftigen Straßenbahnen 4, die auf diesen neuen Gleisen verkehren werden, werden mit Strom betrieben. Entlang des neuen Zweigs werden dann 4 Umspannwerke installiert, um diese Züge mit Energie zu versorgen. Diese Arbeiten werden das ganze Jahr über fortgesetzt.
Die ersten Züge wurden bereits im Wartungszentrum von Noisy-le-Sec in Empfang genommen.
Das Projekt auf einen Blick
Die Schaffung dieses neuen Zweigs zielt darauf ab, das Plateau von Clichy-sous-Bois und Montfermeil zu erschließen, indem 4 Gemeinden bedient werden: Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil. 11 neue Stationen werden geschaffen: République Marx Dormoy, Léon Blum, Maurice Audin, Clichy-sous-Bois Mairie, Romain Rolland, Clichy Montfermeil, Notre-Dame des Anges, Daniel Perdrigé, Paul Bert, Arboretum und Hôpital de Montfermeil (Namen sind vorläufig).
Route der Straßenbahn 4. 93, Zug B E, Metro 15 16, Bus Tzen3
Von Bondy aus fährt jeder zweite Zug in Richtung Montfermeil, um den neuen Zweig zu benutzen, d.h. 6,5 km neue Gleise für eine Fahrzeit von Endstation zu Endstation von etwa 30 Minuten. Auf diesem neuen Abschnitt werden täglich 37.000 Fahrgäste erwartet. Diese Zahl könnte sich auch mit der Ankunft der Metrolinie 16 an der zukünftigen Station Clichy Montfermeil im Jahr 2023 erhöhen.
Die Inbetriebnahme dieser neuen Niederlassung ist für 2019 geplant.
Das Projekt wird von mehreren Projekteigentümern geleitet: Île-de-France Mobilités sorgt für die Gesamtkoordination des Projekts (Einhaltung des Programms, des Zeitplans, der Kosten usw.) sowie für den Bau des städtischen Abschnitts, SNCF Réseau und SNCF Mobilités sind auch Projekteigentümer für den Teil des nationalen Schienennetzes.
Das Projekt wird zu 37 % vom Staat, zu 49 % von der Region Île-de-France und zu 14 % von der SNCF mit einem Betrag von 270 Millionen Euro finanziert. Das Rollmaterial der neuen Niederlassung, die eine Investition von 100 Millionen Euro darstellt, sowie der Betrieb werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Infografik: Finanzierung und Projektakteure. Infrastruktur d.h. 270 Mio. €, Straßenbahnen 100 Mio. €, Betrieb (laufende Kostenschätzungen)
Weitere Informationen finden Sie auf der dem Projekt gewidmeten Website: www.tramway-t4.fr.
Bildnachweis: DR STIF / Visual of the Tramway (nicht vertragliches Foto) / Die Illustrationen werden in ticket Indikativ präsentiert / Fotografen: Gérard Rollando und Laurent Hazgui.