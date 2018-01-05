[Die Arbeiten schreiten voran] Neuer Zweig der Straßenbahn 4

Von Bondy aus fährt jeder zweite Zug in Richtung Montfermeil, um den neuen Zweig zu benutzen, d.h. 6,5 km neue Gleise für eine Fahrzeit von Endstation zu Endstation von etwa 30 Minuten. Auf diesem neuen Abschnitt werden täglich 37.000 Fahrgäste erwartet. Diese Zahl könnte sich auch mit der Ankunft der Metrolinie 16 an der zukünftigen Station Clichy Montfermeil im Jahr 2023 erhöhen.

Die Inbetriebnahme dieser neuen Niederlassung ist für 2019 geplant.

Das Projekt wird von mehreren Projekteigentümern geleitet: Île-de-France Mobilités sorgt für die Gesamtkoordination des Projekts (Einhaltung des Programms, des Zeitplans, der Kosten usw.) sowie für den Bau des städtischen Abschnitts, SNCF Réseau und SNCF Mobilités sind auch Projekteigentümer für den Teil des nationalen Schienennetzes.

Das Projekt wird zu 37 % vom Staat, zu 49 % von der Region Île-de-France und zu 14 % von der SNCF mit einem Betrag von 270 Millionen Euro finanziert. Das Rollmaterial der neuen Niederlassung, die eine Investition von 100 Millionen Euro darstellt, sowie der Betrieb werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.