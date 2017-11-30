[Die Arbeiten schreiten voran] Vorbereitung der Baustelle für die zukünftige Straßenbahn 10
Arbeiten zur Vorbereitung der Arbeit
Vor der Verlegung der Gleise und der endgültigen Installation der neuen Strecke müssen vorher Verbesserungen vorgenommen werden, insbesondere im Untergeschoss. In der Tat müssen die bestehenden Netze (Trinkwasser, Abwasser, Strom, Telefon, Gas), die sich unter dem zukünftigen Straßenbahnbahnsteig befinden, verlegt werden, um die Installation von Schienen und Stationen, aber auch den Zugang für die Wartung zukünftiger Anlagen zu ermöglichen. Diese Netze haben die Form von Rohren, die in verschiedenen Tiefen vergraben sind und von dem Weg abgelenkt werden müssen, den die Straßenbahn nehmen wird.
Infografik: Umleitung von U-Bahn-Netzen bei Straßenbahnarbeiten. Vorher und Nachher
Diese bis 2019 geplanten Umleitungsarbeiten werden von den Konzessionären der verschiedenen Netze durchgeführt: Bouygues Télécom, Veolia, RTE (Réseau de Transport d'Électricité) und SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France). Parallel dazu wird das Departement Hauts-de-Seine die Gelegenheit nutzen, einige bestehende Netze zu renovieren und zu verbessern, die nicht von der Ankunft der Straßenbahn 10 betroffen sind, insbesondere die Entwicklung eines neuen Regenwasserkanals in Châtenay-Malabry.
Die Infrastrukturarbeiten der Straßenbahn 10, der Bau des Bahnsteigs, die Verlegung der Schienen und Oberleitungen sowie der Stationen beginnen 2019. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant.
Das Projekt auf einen Blick
Die zukünftige Linie der Straßenbahn 10 wird vier Gemeinden des Departements Hauts-de-Seine (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart) bedienen, indem sie die Stationen La Croix de Berny mit Antony und Place du Garde mit Clamart verbindet. Insgesamt bilden 14 Stationen die Linie mit einer Länge von 8,2 km und einer Fahrzeit von etwa 25 Minuten. Täglich werden fast 25.000 Reisende erwartet.
Route der Passage der Straßenbahn 10 und die Namen der Haltestellen. Die Namen der Stationen sind provisorisch
Die neuen Stationen werden für Personen mit eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich sein und eine hohe Servicequalität bieten (tickets Transportverteiler, Videoüberwachung, Informationstafeln, Fahrradabstellplätze usw.). An beiden Terminals werden auch sichere Véligo-Bereiche eingerichtet. Auf der Anschlussseite wird die Straßenbahn 10 an der Station Hôpital Béclère an die Straßenbahn 6 und an der Station La Croix de Berny an die RER B und den TVM-Bus angeschlossen.
Île-de-France Mobilités und das Departement Hauts-de-Seine sind beide Projekteigentümer, der erste für den Bau des Verkehrssystems (Straßenbahnsteig, Stationen und Oberleitungsmasten) und der zweite für die städtische Integration und den Straßenausbau.
Die Straßenbahnlinie 10 wird von der Region Ile-de-France (49%), dem Departement Hauts-de-Seine (30%) und dem Staat (21%) finanziert.
Der Betrieb der Linie (Wartung, Personal, Videoüberwachung usw.) sowie die Straßenbahnen, die dort verkehren werden, werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Infografik: Kosten und Finanzierung. Infrastruktur: Bau von Arbeiten, Eisenbahnen, Stadtentwicklung (Bürgersteige, Stadtentwicklung (Bürgersteige, Straßen ..), und Ingenieurbauwerke 21%, 30% das Departement Haute-de-Seine oder 351 Millionen Euro HT. Rollmaterial: 100% Straßenbahnen in der Île-de-France. Betrieb, d.h. Wartung von Fahrzeugen und Stationen, Personal, Videoüberwachung usw. 100% in Île-de-France.
Weitere Informationen finden Sie auf der dem Projekt gewidmeten Website: http://www.tram10.fr
Bildnachweis und icono: DR STIF / Jean-Luc Dolmaire/CD92