[Die Arbeiten schreiten voran] Vorbereitung der Baustelle für die zukünftige Straßenbahn 10

Die neuen Stationen werden für Personen mit eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich sein und eine hohe Servicequalität bieten (tickets Transportverteiler, Videoüberwachung, Informationstafeln, Fahrradabstellplätze usw.). An beiden Terminals werden auch sichere Véligo-Bereiche eingerichtet. Auf der Anschlussseite wird die Straßenbahn 10 an der Station Hôpital Béclère an die Straßenbahn 6 und an der Station La Croix de Berny an die RER B und den TVM-Bus angeschlossen.

Île-de-France Mobilités und das Departement Hauts-de-Seine sind beide Projekteigentümer, der erste für den Bau des Verkehrssystems (Straßenbahnsteig, Stationen und Oberleitungsmasten) und der zweite für die städtische Integration und den Straßenausbau.

Die Straßenbahnlinie 10 wird von der Region Ile-de-France (49%), dem Departement Hauts-de-Seine (30%) und dem Staat (21%) finanziert.

Der Betrieb der Linie (Wartung, Personal, Videoüberwachung usw.) sowie die Straßenbahnen, die dort verkehren werden, werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.