[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der Linie 14 – Ende des Tunnelbaus!
Viele Aktivitäten finden derzeit auf den 5,8 km neuen Gleisen und den 4 zukünftigen Stationen statt. Die Arbeiter und Ingenieure des Projekts arbeiten derzeit hart daran, die Inbetriebnahme der Erweiterung Mitte 2020 sicherzustellen. Diese Arbeiten werden sowohl im Freien, rund um die Bahnhöfe und Nebenarbeiten, als auch unterirdisch in dem Tunnel durchgeführt, der jetzt ausgestattet werden muss.
Im Tunnel: Nach der TBM die Ausrüstung!
Nach mehr als zwei Jahren Arbeit ist der Aushub des 5,8 km langen Tunnels nun abgeschlossen. Es wurde hauptsächlich von zwei Tunnelbohrmaschinen (Yolène und Magaly) durchgeführt: riesige Maschinen, die von einer Besatzung von 70 Personen bedient werden, die sowohl den Boden ausheben als auch die Tunnelauskleidung verlegen. Das Aushubmaterial wird dann über den Fluss zu einer Recyclinganlage in der Normandie transportiert.
Verfolgen Sie die Verlegung der Gleise auf der interaktiven Karte des Projekts
Nach dieser besonders spektakulären Phase folgt eine lange Arbeit der Ausrüstung des Tunnels. Es geht um die Verlegung der elektrischen Kabel, der Beleuchtung, der Belüftung und des Notzugangs... aber auch die Schienen, auf denen die zukünftigen U-Bahnen fahren werden.
Stationen nehmen Gestalt an
Näher an der Oberfläche begannen die Projektteams mit der Entwicklung der Stationen. Die "Boxen", um die Struktur hermetisch zu machen, sind fast fertig, die Arbeit besteht nun darin, die Plattformen und Treppen zu bauen, die es zukünftigen Benutzern ermöglichen, von der Oberfläche zum U-Bahnsteig zu gelangen. Dann kommt die Installation von Möbeln, Verkaufsautomaten, Kontrolllinien, kurz gesagt... alles, was den täglichen Betrieb der Station ermöglicht.
Auch der zukünftige Wartungsstandort schreitet voran
Das Gebäude, in dem die zukünftigen Züge der Linie 14 untergebracht werden, nimmt auch im Herzen des Docks-Viertels von Saint-Ouen Gestalt an. Es wird Abstellgleise, eine Werkstatt, Büros und alle für das ordnungsgemäße Funktionieren der Strecke erforderlichen Geräte beherbergen. Dieses Gebäude, das sowohl für seine städtebauliche Integration als auch für seine Umweltqualität beispielhaft ist, wird Ende 2018 seine ersten Züge aufnehmen können.
Das Projekt auf einen Blick
Die erste automatische Linie der Pariser Metro, die 1998 in Betrieb genommen wurde, wird nun nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen, dann Saint-Denis Pleyel und nach Süden bis zum Flughafen Orly verlängert. Es wird schließlich an die 4 zukünftigen automatischen Linien des Grand Paris Express angeschlossen und zu einem der Rückgrate des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France werden. Dieses Projekt zielt auch darauf ab, die Linie 13 zu entlasten, die jetzt weitgehend gesättigt ist.
Die Verlängerung bis Mairie de Saint-Ouen, die sich derzeit im Bau befindet, umfasst 5,8 km Gleise für 4 neue Stationen. Sie verbindet die neue Endstation in weniger als 15 Minuten mit dem Bahnhof Saint-Lazare und wird täglich von 172.000 Menschen frequentiert. Um all diese neuen Fahrgäste unterzubringen, finanziert Île-de-France Mobilités 35 neue automatische MP14-Züge mit 8 Wagen. Modernes und besonders energieeffizientes Rollmaterial.
Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die auch gemeinsam mit RATP das Projektmanagement übernimmt. Es handelt sich um eine Investition von 1,4 Milliarden Euro, die von der Société du Grand Paris (55 %), der Stadt Paris (20 %), der Region Île-de-France (12,5 %) und den Departements Seine-Saint-Denis und Hauts-de-Seine (5,5 %) finanziert wird.