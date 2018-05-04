[Die Arbeiten schreiten voran] Verlängerung der Linie 14 – Ende des Tunnelbaus!

Das Projekt auf einen Blick

Die erste automatische Linie der Pariser Metro, die 1998 in Betrieb genommen wurde, wird nun nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen, dann Saint-Denis Pleyel und nach Süden bis zum Flughafen Orly verlängert. Es wird schließlich an die 4 zukünftigen automatischen Linien des Grand Paris Express angeschlossen und zu einem der Rückgrate des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France werden. Dieses Projekt zielt auch darauf ab, die Linie 13 zu entlasten, die jetzt weitgehend gesättigt ist.

Die Verlängerung bis Mairie de Saint-Ouen, die sich derzeit im Bau befindet, umfasst 5,8 km Gleise für 4 neue Stationen. Sie verbindet die neue Endstation in weniger als 15 Minuten mit dem Bahnhof Saint-Lazare und wird täglich von 172.000 Menschen frequentiert. Um all diese neuen Fahrgäste unterzubringen, finanziert Île-de-France Mobilités 35 neue automatische MP14-Züge mit 8 Wagen. Modernes und besonders energieeffizientes Rollmaterial.

Das Projekt wird von Île-de-France Mobilités geleitet, die auch gemeinsam mit RATP das Projektmanagement übernimmt. Es handelt sich um eine Investition von 1,4 Milliarden Euro, die von der Société du Grand Paris (55 %), der Stadt Paris (20 %), der Region Île-de-France (12,5 %) und den Departements Seine-Saint-Denis und Hauts-de-Seine (5,5 %) finanziert wird.