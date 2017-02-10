Geplante Arbeiten für den Tram 12 Express
Der Tram 12 Express kann auf dem nationalen Schienennetz und auf dem städtischen Straßenbahnnetz verkehren. Die Wahl dieses spezifischen Rollmaterials und die Gestaltung der Bahnhöfe werden den Fahrgästen ein zugängliches, schnelles und komfortables Transportmittel bieten.
An beide Gleistypen angepasstes Rollmaterial
Der Tram Express ist ein innovatives Fahrzeug, das sowohl auf dem nationalen Schienennetz als auch auf dem städtischen Straßenbahnnetz verkehren kann. Es hat Eigenschaften, die denen einer Straßenbahn nahe kommen (Beschleunigung, Bremsen, Spurweite usw.) und denen eines Zuges nahe kommen (Kollisionswiderstand, Radprofil, Sicherheitsausrüstung an Bord).