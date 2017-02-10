Geplante Arbeiten für den Tram 12 Express

An beide Gleistypen angepasstes Rollmaterial

Der Tram Express ist ein innovatives Fahrzeug, das sowohl auf dem nationalen Schienennetz als auch auf dem städtischen Straßenbahnnetz verkehren kann. Es hat Eigenschaften, die denen einer Straßenbahn nahe kommen (Beschleunigung, Bremsen, Spurweite usw.) und denen eines Zuges nahe kommen (Kollisionswiderstand, Radprofil, Sicherheitsausrüstung an Bord).