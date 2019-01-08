Arbeiten RN 118: Ankündigung der ersten Maßnahmen zur Unterstützung der Einwohner der Ile-de-France
Um den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dieser Schließung zuvorzukommen, werden drei erste konkrete Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr ergriffen:
- Verstärkung der Straßenbahn 6: Île-de-France Mobilités fordert die RATP auf, zwei Reservezüge zu mobilisieren, um den Bedarf an zusätzlichen Transportmitteln in der Straßenbahn T6 zu decken, insbesondere um die Frequenz einer Straßenbahn alle 4 Minuten während der Hauptverkehrszeit zu erhöhen und diese Hauptverkehrszeit morgens und abends um mindestens 1h30 zu verlängern,
- Verstärkung des Busnetzes: Bei Île-de-France Mobilités wird ein Krisenstab eingerichtet, um die Entwicklung des Verkehrs im Busnetz des Sektors sehr genau zu überwachen und gegebenenfalls das Angebot an Zubringern zu den Bahnhöfen RER B und RER C, den Linien N und U des Transilien, insbesondere auf dem Phébus-Netz und auf den RATP-Buslinien in diesem Sektor, zu verstärken.
- Kostenlose Fahrgemeinschaften: Fahrgemeinschaften werden von Île-de-France Mobilités finanziert, die den Nutzeranteil während der gesamten Schließungszeit in den betroffenen Departements (Yvelines, Essonne und Hauts-de-Seine) mit den 8 Partnerplattformen (Blablalines, Clem', Covoit'ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin) übernimmt.
Infografik: Île-de-France mobilités ergreift außergewöhnliche Maßnahmen, um den Einwohnern der Ile-de-France die Fortbewegung zu erleichtern. Nach den Arbeiten des Staates an der RN118 führt Île-de-France mobilités Maßnahmen im Verkehrsbereich ein.
Weitere Maßnahmen werden mit den betroffenen Städten geprüft, wie z. B. die Einrichtung von Park-and-Ride-Anlagen.
Valérie Pécresse fordert die Unternehmen auch auf, Telearbeit, die Verschiebung der Stoßzeiten oder die Nutzung von Coworking Spaces zu fördern, die zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Ile-de-France beitragen und auch in Zukunft Lösungen zur Begrenzung von Verkehrsstaus sein müssen.
Wie kann man kostenlose Fahrgemeinschaften nutzen?
- Für Fahrer: Laden Sie sie herunter und registrieren Sie sich unverzüglich auf einer der 8 Mitfahrplattformen, die Partner des Geräts sind, um anzubieten, Ihr Fahrzeug zu teilen, jede Fahrt wird erstattet. Es ist eine Geste der Solidarität und ein Kaufkraftgewinn
- Für Reisende: Laden Sie jetzt die Vianavigo-App herunter (App Store – Google Play) oder besuchen Sie die Vianavigo-Website, um die Liste der Mitfahrgelegenheiten zu finden, die dem Bedarf in dem betreffenden Gebiet entsprechen. Das Ergebnis gibt den Mitfahrgelegenheitsanbieter, den Abholort, die Abfahrtszeiten und die Fahrzeit an. Sobald die Wahl getroffen wurde, leitet Vianavigo auf die Website des betreffenden Partners weiter, der die Reservierung und die Verbindung mit dem Fahrer abschließt. Nichts zu bezahlen!