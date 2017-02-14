Die Arbeiten an der Straßenbahn 12 Express zwischen Massy und Evry können nach der Unterzeichnung des Finanzierungsprotokolls zwischen dem Staat, der Region Île-de-France, dem Departement Essonne und der SNCF beginnen.

Der Tram Express ist ein innovatives Fahrzeug, das sowohl auf dem nationalen Schienennetz als auch auf dem städtischen Straßenbahnnetz verkehren kann. Es hat Eigenschaften, die denen einer Straßenbahn nahe kommen (Beschleunigung, Bremsen, Spurweite usw.) und denen eines Zuges nahe kommen (Kollisionswiderstand, Radprofil, Sicherheitsausrüstung an Bord).