Sehr guter Start für die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Île-de-France Mobilités setzt seine Unterstützung für Fahrgemeinschaften auch 2018 fort

Die Ende September von Valérie Pécresse und 17 Mitfahrgelegenheiten* ins Leben gerufene Aktion "Tous ensemble pour le covoiturage" hat mit mehr als 50.000 Fahrten in diesem Zeitraum eine sehr ermutigende Dreimonatsbilanz. Mehrere Start-ups verzeichnen seit Beginn des Betriebs ein starkes Wachstum von mindestens 10 % bei der Anzahl der pro Woche verzeichneten Fahrten. Dies hatte eine beschleunigende Wirkung auf die Aktivität mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Registranten für ihre Anwendungen.

Um diese Dynamik zu unterstützen und immer mehr Einwohner der Ile-de-France für ihre Kurzstrecken zu dieser Praxis zu bewegen, zahlt Île-de-France Mobilités weiterhin einen Bonus von 2 € an die Partnerplattformen der Operation für jede Fahrgemeinschaftsfahrt in der Region. Ziel ist es, die Einwohner der Ile-de-France zu Fahrgemeinschaften zu ermutigen, indem die Fahrerprämie erhöht, die Kosten für den Fahrgast gesenkt oder die beiden Maßnahmen kombiniert werden. Die finanzielle Unterstützung beläuft sich auf bis zu 50.000 € pro Unternehmen. Um die Organisation von Reisen zu erleichtern, wurden Fahrgemeinschaften in Vianavigo.fr und ihre App integriert, um einen globalen Überblick über die Angebote zu erhalten. Diese Innovation wurde auch mit dem Thinking Cities Award ausgezeichnet, der jedes Jahr auf europäischer Ebene auf der POLIS-Konferenz verliehen wird, um eine innovative Mobilitätslösung auszuzeichnen, die auf regionale und/oder lokale Herausforderungen reagiert.

Das Auto in der Île-de-France bedeutet 16 Millionen tägliche Fahrten und 250 Kilometer Staus, wobei Autofahrer oft alleine reisen. Fahrgemeinschaften sind eine der Lösungen, um weniger Autos auf den Straßen zirkulieren zu lassen und das Reisen flüssiger zu gestalten. Aus diesem Grund hat Île-de-France Mobilités 2016 einen Fahrplan aufgestellt, um diese Praxis zu fördern, indem die Zahl der für Fahrgemeinschaften reservierten Plätze in Park-and-Ride-Anlagen erhöht und "Kurzstrecken"-Mitfahrgelegenheiten unterstützt werden. Die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" trägt dazu bei, ihre Angebote verständlicher zu machen und sie in eine globale Reflexion über die Mobilität in der Île-de-France zu integrieren.

* Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop, WayzUp, Covivo, Hopways, Microstop, Zify, Rezo Pouce, Proxiigen, Trajet à la carte, Wever, Kankaroo.

